Sáng 9/1: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng

Ghi nhận lúc 9h30 sáng 9/1, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với mức đóng cửa phiên liền trước. Theo đó, giá vàng miếng tăng đồng loạt tăng 1,1 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn tăng trong biên độ 0,5 – 1,1 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua vào 156,3 triệu đồng/lượng và bán ra 158,3 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 156,4 – 158,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty SJC nâng giá mua vào - bán ra lên 152,8 – 155,3 triệu đồng/lượng, tăng 0,9 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI cùng điều chỉnh lên 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng, tăng 0,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng, tăng 0,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh hơn lên 155,9 – 158,9 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,1 triệu đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.





9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 152,8 155,3 156,3 158,3 PNJ 153,5 156,5 156,3 158,3 DoJi 153,5 156,5 156,3 158,3 Bảo Tín Minh Châu 155,3 158,3 156,3 158,3 Bảo Tín Mạnh Hải 155,9 158,9 156,4 158,3

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận vào đầu giờ sáng ở mức 4.465 USD/ounce, giảm 0,28% so với mức đóng cửa gần nhất.

Trước đó, giá vàng đã tăng 0,45% trong phiên giao dịch hôm qua sau khi giảm 0,85% trong phiên giao dịch 7/1.

Giá vàng thế giới nhích tăng nhẹ khi giới đầu tư trên thị trường vàng và bạc đang chuẩn bị cho đợt tái cân bằng danh mục định kỳ hằng năm của các chỉ số hàng hóa. Hoạt động này có thể khiến lượng lớn hợp đồng tương lai, trị giá hàng tỷ USD, bị bán ra trong những ngày tới.

Theo ước tính của Citigroup, riêng thị trường bạc có thể ghi nhận khoảng 6,8 tỷ USD hợp đồng tương lai bị bán để phục vụ tái cân bằng, trong khi quy mô dòng tiền rút khỏi hợp đồng tương lai vàng cũng ở mức tương đương. Nguyên nhân là do tỷ trọng của nhóm kim loại quý trong các chỉ số hàng hóa chuẩn đã tăng mạnh trong thời gian qua, buộc các quỹ đầu tư phải điều chỉnh lại danh mục theo quy định.

Mặt khác, theo số liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 45 tấn vàng trong tháng 11, trong đó Ngân hàng Quốc gia Ba Lan dẫn đầu hoạt động mua ròng tháng thứ hai liên tiếp.

“Nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn ổn định trong tháng 11. Tổng lượng mua ròng đạt 45 tấn, với con số từ đầu năm đến nay lên tới 297 tấn, khi các ngân hàng trung ương của các thị trường mới nổi tiếp tục mua vàng với số lượng lớn trong năm nay.”, Marissa Salim, Trưởng nhóm nghiên cứu cấp cao khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho hay.

