Hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025 của Vietcombank

09-01-2026 - 13:57 PM | Tài chính - ngân hàng

Hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025 của Vietcombank

Hôm nay ngày 9/1/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Việc triển khai Phương án nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (nay là VCBNeo) được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và bước đầu mang lại kết quả tích cực, vượt tiến độ đề ra.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, quy mô tổng tài sản Vietcombank tăng gần gấp đôi, từ 1,32 triệu tỷ đồng lên 2,48 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân gần 15% mỗi năm, trong khi nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1%.

Năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng tối thiểu 11%, huy động vốn trên thị trường 1 tăng tối thiểu 14%. Tín dụng tăng trưởng an toàn hiệu quả khoảng 13% tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5%. Lợi nhuận trước thuế tăng tối thiểu 7%, đảm bảo theo sát chỉ đạo của NHNN.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

