VIB triển khai gói giải pháp chi tiêu Tết cho chủ thẻ

09-01-2026 - 13:50 PM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) mở đầu năm 2026 bằng gói ưu đãi kép: miễn phí thường niên năm đầu và hoàn tiền cho chủ thẻ tín dụng, thẻ thanh toán mới, đồng thời đưa toàn bộ hành trình ưu đãi lên nền tảng số với tính năng Ưu đãi 360 trên ứng dụng Max.

VIB triển khai gói giải pháp chi tiêu Tết cho chủ thẻ - Ảnh 1.

Việc số hóa toàn bộ ưu đãi cùng với gói giải pháp chi tiêu Tết là cách VIB cùng chủ thẻ chủ động nắm bắt và tận dụng trọn vẹn mọi lợi ích trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm, đồng thời xây dựng trải nghiệm và tương tác dài hạn với chủ thẻ.

Hoàn tiền theo các cột mốc may mắn

Từ ngày 1/1 đến 31/1/2026, khách hàng mở mới thẻ tín dụng VIB sẽ nhận ngay hai đặc quyền: miễn phí thường niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu đồng, và hoàn tiền 666.000, 888.000, 999.000 đồng theo ba mốc chi tiêu.

Chương trình áp dụng cho các dòng thẻ tín dụng VIB, phù hợp với mỗi nhu cầu chi tiêu chuyên biệt: VIB Premier Boundless dành cho khách hàng Vietnam Airlines với đặc quyền du lịch tích dặm, phòng chờ và đặc quyền riêng biệt tại Vietnam Airlines ; VIB Travel Élite phù hợp người thường xuyên bay với mức phí giao dịch ngoại tệ thấp nhất thị trường chỉ từ 0%; VIB Cash Back tối ưu hoàn tiền cho chi tiêu đa dạng đến 10%; VIB Online Plus 2in1 hoàn đến 6% cho người mua sắm trực tuyến; VIB Rewards Unlimited nhân đôi điểm thưởng; VIB Family Link hoàn tiền đến 10% cho giáo dục và y tế.

Chủ thẻ tín dụng hiện hữu của VIB sẽ được nhận thêm đến 300.000 điểm thưởng, bộ quà độc quyền 1.000.000 đồng, voucher du lịch 2.500.000 đồng khi đạt các mốc chi tiêu trên thẻ từ ngày 1/1 đến hết ngày 31/3/2026.

Bên cạnh loạt ưu đãi cho thẻ tín dụng, VIB cũng dành nhiều ưu đãi dành cho chủ thẻ thanh toán mở mới từ nay đến hết 31/3/2026 với miễn phí thường niên khi đạt điều kiện chi tiêu từ 500.000 đồng và hoàn tiền theo các mốc chi tiêu cho chủ thẻ của mình.

VIB triển khai gói giải pháp chi tiêu Tết cho chủ thẻ - Ảnh 2.

Dẫn đầu lợi ích không chỉ ở ưu đãi, mà ở cách khách hàng làm chủ ưu đãi

Điểm khác biệt của VIB không dừng ở việc đem đến bao nhiêu ưu đãi, mà nằm ở cách ngân hàng giúp khách hàng không bỏ lỡ và chủ động tối ưu hóa lợi ích khi chi tiêu. Đây chính là vai trò của tính năng Ưu đãi 360 trên ứng dụng Max – nơi toàn bộ hệ sinh thái ưu đãi thẻ được tập trung về một màn hình duy nhất.

Với Ưu đãi 360, chủ thẻ VIB có thể cập nhật các ưu đãi thẻ mới nhất được cá nhân hóa; đăng ký tham gia các ưu đãi hoàn toàn miễn phí; theo dõi tiến độ chi tiêu theo từng chương trình để có kế hoạch tối ưu lợi ích; xem kết quả và nhận trả thưởng ngay trên ứng dụng. Tính năng này giúp ưu đãi không còn bị "ẩn" trong các điều khoản hay thông báo rời rạc, mà trở thành một phần liền mạch trong trải nghiệm chi tiêu hàng ngày của chủ thẻ.

Ở góc độ chiến lược, Ưu đãi 360 chính là công cụ giúp VIB hiện thực hóa trụ cột Dẫn đầu lợi ích một cách bền vững. Lợi ích không chỉ được thiết kế tốt, mà còn được phân phối đúng lúc, đúng người và đúng ngữ cảnh chi tiêu. Thay vì để khách hàng tự ghi nhớ, tự theo dõi, VIB chuyển vai trò đó sang công nghệ: ứng dụng Max trở thành trợ lý ưu đãi cá nhân, giúp chủ thẻ làm chủ toàn bộ hành trình từ đăng ký – chi tiêu – theo dõi – nhận thưởng.

Để khám phá hành trình ưu đãi cá nhân hóa với Ưu đãi 360, chủ thẻ chỉ cần thực hiện 3 bước đơn giản trên ứng dụng Max:

VIB triển khai gói giải pháp chi tiêu Tết cho chủ thẻ - Ảnh 3.

Với gói giải pháp chi tiêu Tết 2026 và tính năng Ưu đãi 360, VIB tiếp tục khẳng định định vị ngân hàng dẫn đầu xu thế thẻ bằng việc dẫn đầu lợi ích – nơi ưu đãi không chỉ nhiều hơn, mà được thiết kế để khách hàng thực sự tận dụng và hưởng lợi một cách trọn vẹn. Hãy mở thẻ VIB trên Max app để trải nghiệm và tận hưởng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

 VIB - Nơi trải nghiệm không còn là tiện ích, mà trở thành chiến lược tăng trưởng dài hạn 



Kim Ngân

An ninh tiền tệ

