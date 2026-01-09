Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm: Cao nhất 9,65%/năm

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa điều chỉnh mạnh biểu lãi suất huy động, với mức tăng áp dụng trên hầu hết các kỳ hạn tiền gửi. Biểu lãi suất mới chính thức có hiệu lực từ ngày 7/1/2026, ghi nhận mức tăng dao động từ 0,4–1,2%/năm ở các kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi tại quầy vừa được ABBank công bố, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ được niêm yết ở mức 3,8%/năm, lần lượt tăng thêm 0,8%/năm và 0,6%/năm so với trước đó. Các kỳ hạn từ 3–5 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm, lên mức 4%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn từ 6 đến 60 tháng được ABBank niêm yết đồng loạt ở mức 6,3%/năm. Với mức này, ABBank hiện là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất đối với các kỳ hạn từ 6–11 tháng.

Cụ thể, lãi suất tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 24 tháng tăng thêm 1,1%/năm; các kỳ hạn từ 7–11 tháng và 13–18 tháng tăng thêm 1%/năm; trong khi kỳ hạn dài từ 36–60 tháng tăng thêm 0,3%/năm. ABBank hiện áp dụng mức lãi suất 6,3%/năm cho các kỳ hạn này.

Bên cạnh biểu lãi suất niêm yết thông thường, ABBank áp dụng mức lãi suất lên tới 9,65%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 13 tháng trong một số trường hợp cụ thể.

Mức lãi suất này được sử dụng làm lãi suất tham chiếu để điều chỉnh lãi suất cho vay theo các hợp đồng có thỏa thuận "lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 13 tháng lĩnh lãi cuối kỳ của ABBank + biên độ". Đồng thời, lãi suất 13 tháng này cũng áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên, với điều kiện phải được Tổng Giám đốc ABBank phê duyệt.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy.

Không chỉ điều chỉnh tại quầy, ABBank cũng tăng mạnh lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ. Theo biểu lãi suất cập nhật từ ngày 8/1, lãi suất trực tuyến kỳ hạn 1–2 tháng được nâng lên 4%/năm, sau khi tăng lần lượt 0,9%/năm và 0,7%/năm.

Các kỳ hạn từ 3–5 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm, lên mức 4,2%/năm. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2024, sau hơn hai năm, lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng tại ABBank vượt ngưỡng 4%/năm.

Đối với các kỳ hạn còn lại, lãi suất tiết kiệm trực tuyến từ 6–60 tháng được ABBank niêm yết đồng loạt ở mức 6,5%/năm – mức cao nhất trong các sản phẩm tiền gửi hiện nay của ngân hàng này. Trong đó, kỳ hạn 6 tháng và 24 tháng ghi nhận mức tăng mạnh nhất, lên tới 1,2%/năm; các kỳ hạn từ 7–11 tháng và 13–18 tháng tăng 1,1%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng 0,9%/năm; còn các kỳ hạn dài từ 36–60 tháng tăng thêm 0,4%/năm.

Lãi suất tiết kiệm online.

Trước đó, vào giữa tháng 12/2025, ABBank cũng đã điều chỉnh tăng 0,8%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với các kỳ hạn từ 36–60 tháng.



