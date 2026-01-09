Lợi nhuận nhóm Vietcombank, VietinBank và BIDV dự kiến đạt khoảng 120.000 tỷ

Theo thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, lãnh đạo Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2025 của ngân hàng tăng hơn 7% so với năm 2024 và theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2024 đạt hơn 42.200 tỷ đồng, ước tính mức lãi năm 2025 của Vietcombank đạt trên 45.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%. Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026, Ban lãnh đạo BIDV cho biết, tính đến hết 31/12/2025, các chỉ tiêu kinh doanh của BIDV đều đạt và vượt kế hoạch NHNN và Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tổng tài sản BIDV đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024; tiếp tục là ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam. Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 31 kiểm soát ở mức 1,2%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2026, Chủ tịch VietinBank Trần Minh Bình cho biết, ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch được giao. Dự kiến đến hết năm 2025, tổng tài sản ước đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024; dư nợ tín dụng ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng ở mức dưới 1,5%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục được duy trì ở mức cao. Nguồn vốn huy động ước đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2024.

Lãnh đạo VietinBank không công bố kết quả lợi nhuận, song ngân hàng này đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ trước thuế ngân hàng mẹ năm 2025 đạt khoảng 32.500 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất của VietinBank đạt lần lượt 27.528 tỷ đồng và 29.535, tăng 47% và 51% so với cùng kỳ 2024. Với mức lãi bình quân khoảng 10.000 tỷ/quý, một số đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VietinBank trong năm 2025 có thể đạt trên 40.000 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận nhóm Vietcombank, VietinBank và BIDV ước tính đạt khoảng 120.000 tỷ đồng trong năm 2025 – mức cao nhất lịch sử. Trong đó, lợi nhuận của từng ngân hàng cũng đều là mức cao kỷ lục kể từ khi thành lập.