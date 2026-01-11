Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tuần qua, một ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất tiết kiệm

11-01-2026 - 22:23 PM | Tài chính - ngân hàng

Tuần qua, thị trường tiền gửi ghi nhận diễn biến trái chiều khi một ngân hàng bất ngờ giảm lãi suất tiết kiệm ngay trong những ngày đầu năm 2026.

Theo thông báo áp dụng từ ngày 6/1/2026, ngân hàng ACB điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm trực tuyến đối với duy nhất kỳ hạn 3 tháng, trong khi các kỳ hạn còn lại được giữ nguyên. Cụ thể, với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 3 tháng giảm 0,05 điểm phần trăm, xuống còn 4,65%/năm. Đối với khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng trở lên, mức giảm sâu hơn, ở mức 0,1 điểm phần trăm, đưa lãi suất về cùng mức 4,65%/năm.

Đây cũng là lần điều chỉnh giảm đầu tiên của ACB kể từ tháng 8/2025, sau giai đoạn ngân hàng này liên tục tăng lãi suất vào cuối năm ngoái.

Ở các kỳ hạn còn lại, biểu lãi suất tiết kiệm online của ACB vẫn được duy trì ổn định. Theo đó, kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,3%/năm; 2 tháng 4,4%/năm; 6 tháng 5,2%/năm; 9 tháng 5,3%/năm và kỳ hạn 12 tháng giữ ở mức 5,7%/năm. Ngân hàng này tiếp tục áp dụng cơ chế lãi suất bậc thang, trong đó khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên có thể được hưởng lãi suất tối đa 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, tuần qua cũng ghi nhận MSB là một trong số ít ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất trong tuần qua. Theo đó, nhà băng này đã tăng đồng loạt khoảng 0,2%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 1 đến 36 tháng, áp dụng cho cả kênh gửi trực tuyến và tại quầy.

Ở kênh tiết kiệm online, mặt bằng lãi suất sau điều chỉnh tiếp tục duy trì ở mức cao hơn đáng kể so với gửi tại quầy. Cụ thể, các kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng hiện được niêm yết ở mức 4,1%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng đạt 5,2%/năm; trong khi các kỳ hạn dài từ 12–36 tháng lên tới 5,8%/năm, mức cao nhất trong biểu lãi suất thông thường của ngân hàng này.

Song song đó, lãi suất tiền gửi tại quầy cũng được điều chỉnh tăng tương ứng. Theo biểu mới, kỳ hạn 1–5 tháng đạt 3,6%/năm; kỳ hạn 6–11 tháng 4,7%/năm; còn kỳ hạn từ 12–36 tháng ở mức 5,3%/năm. Như vậy, chênh lệch lãi suất giữa gửi online và tại quầy tại MSB hiện duy trì ổn định khoảng 0,5%/năm ở tất cả các kỳ hạn.

Đáng chú ý, bên cạnh mặt bằng lãi suất phổ thông, MSB vẫn duy trì chính sách lãi suất đặc biệt dành cho nhóm khách hàng có quy mô tiền gửi rất lớn. Theo đó, với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12 tháng, khách hàng có thể được hưởng mức lãi suất lên tới 8%/năm.

Tính từ đầu tháng 1/2026 đến nay, đã có 3 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động, bao gồm VPBank, MSB và ABBank.

Trước đó, trong tháng 12/2025, thị trường từng ghi nhận 27 ngân hàng tăng lãi suất, cho thấy cuộc đua huy động vốn diễn ra khá sôi động vào thời điểm cuối năm. Trong nhóm này, nhiều ngân hàng như NCB, Techcombank, OCB, MB, ACB, Saigonbank, Sacombank, PGBank, VietinBank, BVBank và VIB đã hai lần điều chỉnh tăng lãi suất huy động chỉ trong tháng 12. Riêng VPBank, OCB và PGBank là những ngân hàng tăng lãi suất tới lần thứ ba trong cùng kỳ.

Đáng lưu ý, ngay cả các ngân hàng thương mại nhà nước, vốn có mặt bằng lãi suất ổn định và ít biến động như Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank cũng đã tham gia điều chỉnh tăng lãi suất trong giai đoạn cuối năm.

Nguyễn Minh

