Vietcombank đặt mục tiêu nằm trong Top 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới vào năm 2030

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu khai mạc hội nghị

Ngày 09/1/2026, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Thống đốc NHNN nhấn mạnh năm 2025 là năm tăng tốc, bứt phá, về đích của giai đoạn 2021-2025, đồng thời tạo nền móng quan trọng cho giai đoạn phát triển 2026-2030. Trong bối cảnh nhiều rủi ro và bất định toàn cầu, Vietcombank vẫn giữ vững vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, tiên phong dẫn dắt thị trường; duy trì nền tảng tài chính an toàn, tăng trưởng bền vững; hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh doanh; đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước; đi đầu trong hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, chuyển đổi số, tài chính xanh và an sinh xã hội.

“Vietcombank cần tiếp tục giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt thị trường, trở thành ngân hàng có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế”, Phó Thống đốc NHNN cho biết.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank khẳng định Vietcombank sẽ khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động đồng bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đảng, kiểm soát chặt chẽ tín dụng, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và tăng cường quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế.

Vietcombank cam kết phát huy vai trò ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, tiên phong thực thi chính sách tiền tệ, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn mới; hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Báo cáo tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Vietcombank cho biết, năm 2025 khép lại chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh môi trường hoạt động ngân hàng đối mặt mức độ bất định cao hiếm thấy. Những biến động từ chính sách thương mại toàn cầu, xung đột địa chính trị kéo dài, áp lực lạm phát… đã đặt hệ thống tài chính trước yêu cầu vừa duy trì tăng trưởng, vừa bảo đảm an toàn.

Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh của Vietcombank cho thấy một lựa chọn chiến lược nhất quán: tăng trưởng đi kèm kỷ luật và kiểm soát rủi ro. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch, các chỉ số sinh lời ROA và ROE nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.