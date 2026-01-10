Hai ngân hàng Việt báo lãi vượt mốc 40.000 tỷ đồng

Theo thông tin từ Ngân hàng TMCP Công thương (VietinBank – CTG), năm 2025, ngân hàng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh doanh. Trong đó, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng tích cực 37% so với năm 2024 và ước đạt trên 41 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng cho biết đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, trọn gói, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thu ngoài lãi đóng góp gần 27% tổng thu nhập hoạt động.

Bên cạnh đó, quy mô tổng tài sản VietinBank cũng đã vượt mức 100 tỷ USD, tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 16% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,0%, tuân thủ hạn mức kế hoạch.

Một ngân hàng khác cũng ghi nhận lợi nhuận trên mốc 40.000 tỷ là Vietcombank. Tại Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, lãnh đạo Vietcombank cho biết tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường 1 đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch, các chỉ số sinh lời ROA và ROE nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Tại ĐHĐCĐ năm 2025, Vietcombank đặt ra mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 3,5%; lợi nhuận riêng lẻ dự kiến đạt 42.734 tỷ đồng.

Trước đó, Vietcombank cũng đã vượt mốc 40.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2024. Cụ thể, nhà băng này có lãi trước thuế hợp nhất 42.236 tỷ đồng, riêng lẻ 41.279 tỷ đồng trong năm 2024.

Ở mốc 30.000 tỷ đồng, dự kiến có 3 ngân hàng khác sẽ ghi nhận lợi nhuận đạt trên con số này trong năm 2025.

Trong đó, BIDV đã công bố cho biết lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng cho biết các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch. Riêng tổng tài sản, BIDV đang đứng Top 1 ngành ngân hàng khi đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20%.

MB cũng nhiều khả năng sẽ vượt mốc 30.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay. Trong thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm 2026, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB đã tiết lộ kết quả kinh doanh ước tính của ngân hàng trong năm 2025 với những con số tích cực. Theo đó, lợi nhuận trước thuế MB dự kiến đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với lợi nhuận hợp nhất năm 2024 (28.829 tỷ). Bên cạnh đó, tổng tài sản của MB đến cuối năm 2025 ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm và vượt xa mức mục tiêu đề ra. Huy động vốn đạt khoảng 1,05 triệu tỷ đồng.

Techcombank cũng dự kiến đạt mức lợi nhuận trên 30.000 tỷ trong năm 2025. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngân hàng này đã thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế 31.500 tỷ đồng, tăng 14,4% so với năm 2024. Trong khi lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Techcombank đạt 23.400 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ và thực hiện được gần 75% kế hoạch cả năm. Một số dự báo của công ty chứng khoán cho rằng lợi nhuận cả năm của ngân hàng có thể đạt trên 31 nghìn tỷ đồng.



