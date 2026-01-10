"Ông lớn" VietinBank ứng dụng AI toàn hàng, rút giảm hơn 100 phòng giao dịch: Tất cả mục tiêu kinh doanh 2025 đều hoàn thành

Ngày 09/01/2026, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã CTG) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động kinh doanh năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Năm 2025, tổng tài sản ngân hàng tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 16% so với năm 2024. Tốc độ tăng trưởng duy trì ổn định, bền vững với việc chủ động triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế. Trong đó tổng dư nợ các lĩnh vực ưu tiên chiếm tỷ trọng trên 30%...

Nguồn vốn huy động tăng trưởng 12% so với cuối năm 2024. Tăng trưởng CASA đột phá trong bối cảnh thị trường khó khăn với tỷ trọng CASA đạt mức trên 25% vào cuối 2025.

Ngân hàng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu thu nhập thông qua các giải pháp tài chính toàn diện, trọn gói, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thu ngoài lãi đóng góp gần 27% tổng thu nhập hoạt động.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,0%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ tăng trưởng tích cực so với năm 2024, hoàn thành tốt mục tiêu ĐHĐCĐ giao.

Trong năm qua, VietinBank đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công lên gần 77,7 nghìn tỷ đồng, gia tăng bộ đệm tài chính bền vững cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong dài hạn.

VietinBank cho biết bước vào giai đoạn tăng tốc thông qua việc triển khai gần 100 sáng kiến chuyển đổi số với 64 sáng kiến vận hành chính thức, 99% giao dịch thanh toán được thực hiện qua kênh số; thành lập Khối Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo làm cơ sở để đẩy mạnh vận hành quản trị dữ liệu, nâng cao năng lực ứng dụng AI toàn hàng.

Cùng với đó là công tác rà soát, sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, đảm bảo hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, tối ưu hóa năng lực cạnh tranh; trong đó đã tái cơ cấu mạng lưới, rút giảm hơn 100 phòng giao dịch trong năm 2025 và tiếp tục triển khai lộ trình này trong các năm tiếp theo, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

VietinBank đã nghiên cứu mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế, tăng tính hiện diện thông qua thành lập 05 Văn phòng hợp tác để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tại các thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Singapore qua đó tăng cường hợp tác với các định chế tài chính, đối tác, khách hàng nước ngoài; nâng cao hình ảnh, hiện diện thương hiệu của VietinBank trên trường quốc tế.



