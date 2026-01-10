Sáng 10/1, giá vàng tăng tới 1,5 triệu đồng mỗi lượng

Ghi nhận lúc 9h30 sáng, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh so với mức đóng cửa phiên liền trước. Trong đó vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch, còn vàng nhẫn tăng trong biên độ 0,5 – 1,5 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua vào 157,8 triệu đồng/lượng và bán ra 159,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 157,9 – 159,8 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty SJC điều chỉnh tăng mạnh lên 154,3 – 156,8 triệu đồng/lượng, cao hơn 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. PNJ nâng giá lên 155 – 158 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI niêm yết 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng, tăng 0,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được điều chỉnh lên 156,8 – 159,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với mức đóng cửa hôm qua.

9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 154,3 156,8 157,8 159,8 PNJ 155 158 157,8 159,8 DoJi 154,5 157,5 157,8 159,8 Bảo Tín Minh Châu 156,8 159,8 157,8 159,8 Bảo Tín Mạnh Hải 156,8 159,8 157,9 159,8

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay đóng cửa tuần ở mức 4.508,8 USD/ounce, tăng 0,71% so với mức đóng cửa gần nhất.

Trước đó, giá vàng đã tăng gần 0,5% trong phiên giao dịch thứ Năm (8/1). Tính chung trong tuần qua, giá vàng thế giới tăng tổng cộng 4,1% và tiến về gần đỉnh lịch sử 4.550 USD/ounce ghi nhận vào cuối năm 2025.

Giá vàng thế giới bật tăng vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến cùng với sự bất ổn về chính sách và địa chính trị nói chung.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ trong tháng 12 tăng 50.000, thấp hơn kỳ vọng tăng 60.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4%, thấp hơn dự báo 4,5%.

"Số liệu việc làm cho thấy môi trường tạo việc làm không mấy khả quan. Có thể sẽ có thêm căng thẳng địa chính trị, giá dầu tăng cao hơn một chút (gây lạm phát), sự bất ổn và việc Cục Dự trữ Liên bang nới lỏng chính sách tiền tệ - tất cả đều là những yếu tố kết hợp hỗ trợ cho kim loại quý", Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết.

Các nhà đầu tư tiếp tục tính đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần trong năm nay, một bối cảnh vốn dĩ rất thuận lợi cho vàng.

Căng thẳng địa chính trị vẫn ở mức cao trong bối cảnh bất ổn leo thang ở Iran , giao tranh tiếp diễn trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine , việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela và những tín hiệu mới từ Washington về việc giành quyền kiểm soát Greenland.

Tại thị trường trong nước, giá vàng trong nước mở cửa đầu phiên 10/1 đi ngang so với mức chốt phiên liền trước, tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Đối với vàng miếng, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua vào 156,3 triệu đồng/lượng và bán ra 158,3 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng miếng ở mức 156,4 – 158,3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty SJC niêm yết giá mua – bán tại 152,8 – 155,3 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI lần lượt niêm yết ở mức 153,5 – 156,5 triệu đồng/lượng và 154 – 157 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục được niêm yết ở mức 155,6 – 158,6 triệu đồng/lượng.