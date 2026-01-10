Tính năng Thanh Toán Chạm lần đầu được Zalopay giới thiệu tại New Year Fes

Zalopay New Year Fes 2026 là sự kiện kết hợp siêu nhạc hội và trải nghiệm mua sắm quy mô lớn, diễn ra từ 08 đến 11/01 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TPHCM. Đây là dịp Zalopay tri ân người dùng, gửi lời chúc một "năm mới giàu có" – nơi sự "giàu" không chỉ đo bằng số dư tài khoản, mà còn từ cách dòng tiền làm mới trải nghiệm cuộc sống. Đây còn là cơ hội để Zalopay giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến.

Trong khuôn khổ sự kiện, Zalopay lần đầu giới thiệu phiên bản thử nghiệm của tính năng Thanh Toán Chạm. Điểm khác biệt của giải pháp này là người dùng chỉ cần tìm máy thanh toán thẻ (POS) có biểu tượng contactless, mở ứng dụng Zalopay và chạm điện thoại để hoàn tất giao dịch.

Thanh toán dễ dàng cùng Zalopay: chỉ một chạm điện thoại vào máy thanh toán thẻ

Việc tận dụng hạ tầng POS đang được sử dụng rộng rãi giúp Thanh Toán Chạm với Zalopay có thể sử dụng linh hoạt tại tất cả các điểm chấp nhận thẻ trong nước, đồng thời mở rộng khả năng thanh toán khi du lịch tại nhiều quốc gia ưu tiên hình thức thanh toán bằng thẻ.

Ở giai đoạn đầu, Zalopay triển khai tính năng này cho nhóm người dùng ưu tiên và đưa vào thử nghiệm thực tế tại New Year Fes nhằm ghi nhận phản hồi trực tiếp. Trên cơ sở đó, Zalopay sẽ tiếp tục hoàn thiện giải pháp trước khi mở rộng áp dụng cho toàn bộ người dùng trong thời gian tới.

Với thao tác đơn giản và rút ngắn thời gian giao dịch, giải pháp đặc biệt hữu ích tại các điểm có lưu lượng người dùng lớn như metro, xe buýt hay bãi giữ xe, đồng thời góp phần tối ưu vận hành tại các không gian công cộng, nơi yếu tố nhanh gọn và liền mạch ngày càng được ưu tiên. Ở góc độ rộng hơn, việc tối ưu những giao dịch nhỏ nhưng có tần suất cao cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành tại các không gian công cộng, nơi yếu tố nhanh gọn và liền mạch ngày càng được ưu tiên.

Zalopay là fintech Việt tiên phong triển khai Thanh Toán Chạm tại các điểm chấp nhận thẻ. Đại diện Zalopay cho biết, việc triển khai Thanh Toán Chạm nằm trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái thanh toán đa dạng trên cùng một ứng dụng. Qua đó cho phép người dùng Zalopay linh hoạt lựa chọn giữa quét QR và thanh toán chạm, tùy theo bối cảnh và nhu cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền tảng trong thị trường thanh toán số ngày càng sôi động.

Người dùng Zalopay chỉ cần mở ứng dụng và chạm điện thoại vào máy thanh toán có biểu tượng contactless để hoàn tất giao dịch nhanh chóng

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh, giải pháp này của Zalopay cho thấy thanh toán số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là chiến lược dài hạn về hạ tầng, tiêu chuẩn và khả năng kết nối hệ sinh thái. Thanh Toán Chạm với Zalopay không chỉ là một tính năng mới, mà còn là dấu hiệu cho thấy thị trường Việt Nam sẵn sàng tiếp cận các công nghệ thanh toán tiên tiến theo chuẩn quốc tế, giúp người dùng dễ dàng theo kịp xu hướng toàn cầu.