Bà Trương Thu Hòa làm Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 4

10-01-2026 - 14:20 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN Khu vực 4 trụ sở đặt tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và 5 điểm vệ tinh hoạt động tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Sáng ngày 09/01, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Khu vực 4, NHNN tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm bà Trương Thu Hòa giữ chức vụ Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 4 từ ngày 1/1/2026.

Trước đó, hồi tháng 3/2025, NHNN đã điều động, bổ nhiệm bà Trương Thu Hòa, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 4 và giao Quyền Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 4.

Được biết, NHNN khu vực 4 thành lập trên cơ sở hợp nhất NHNN chi nhánh tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái theo Quyết định số 304/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 02 năm 2025.

Đến 31/12/2024, tổng dư nợ tín dụng tại khu vực 4 đạt 441.301 tỷ đồng, tăng 12,8% so với 31/12/2023 (thấp hơn tốc độ tăng toàn quốc 15,09%), chiếm 40,75% tổng dư nợ của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, chiếm khoảng 2,83% tổng dư nợ nền kinh tế. Đến tháng 1/2025, dư nợ tín dụng tại khu vực đạt khoảng 442.515 tỷ đồng, tăng 0,28% so với 31/12/2024 (toàn quốc tăng 0,63%).




Minh Vy

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
nhnn

