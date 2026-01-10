Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 1/2026: Tăng lần đầu sau hơn 3 năm, kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?

10-01-2026 - 11:24 AM | Tài chính - ngân hàng

Đầu tháng 1/2026, VietinBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất dành cho tiền gửi cá nhân tại kỳ hạn 24 tháng.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng cá nhân tháng 1/2026

Sau hơn 3 năm liên tục điều chỉnh giảm và duy trì biểu lãi suất ổn định ở vùng thấp kỷ lục, VietinBank đã chính thức điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ cuối tháng 12/2025. Đây là lần hiếm hoi VietinBank tăng lãi suất trên diện rộng kể từ tháng 10/2022, qua đó thiết lập mặt bằng lãi suất mới bước sang đầu năm 2026.

Theo biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy đang được VietinBank áp dụng trong đầu tháng 1/2026, lãi suất đã được điều chỉnh tăng ở hầu hết các kỳ hạn so với cùng kỳ tháng trước.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, lãi suất tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng hiện ở mức 2,1%/năm; các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được niêm yết 2,4%/năm.

VietinBank áp dụng chung mức lãi suất 3,5%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Đáng chú ý nhất là nhóm kỳ hạn dài, nơi VietinBank đưa lãi suất lên vùng cao nhất trong biểu niêm yết hiện hành. Cụ thể, các kỳ hạn 12 tháng, trên 12 đến dưới 13 tháng, trên 13 đến dưới 18 tháng và từ 18 đến dưới 24 tháng cùng được áp dụng mức 5,2%/năm. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 24 tháng đến dưới 36 tháng, 36 tháng và trên 36 tháng được niêm yết 5,3%/năm.

Như vậy, từ 24 tháng trở lên hiện là nhóm kỳ hạn có lãi suất cao nhất tại VietinBank trong tháng 1/2026, trở thành lựa chọn mang lại lợi tức tối đa cho người gửi tiền có kế hoạch tài chính dài hạn.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy VietinBank

Lãi suất tiền gửi ngân hàng VietinBank dành cho khách hàng doanh nghiệp tháng 1/2026

Theo biểu lãi suất tiền gửi bằng VND dành cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại quầy đang được VietinBank áp dụng, lãi suất không kỳ hạn và dưới 1 tháng cùng ở mức 0,2%/năm. Ở các kỳ hạn dài hơn, lãi suất tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được niêm yết 2,1%/năm, trong khi các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 2,4%/năm. Đây là nhóm kỳ hạn phù hợp với các doanh nghiệp có nhu cầu quản lý dòng tiền ngắn hạn, xoay vòng vốn thường xuyên.

Ở nhóm kỳ hạn trung, VietinBank áp dụng mức lãi suất 3,4%/năm cho toàn bộ các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng doanh nghiệp gửi tiền tại quầy VietinBank

Đối với các khoản tiền gửi dài hạn, lãi suất được giữ ở mức cao nhất trong biểu niêm yết hiện hành. Cụ thể, các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, bao gồm 12 tháng, trên 12 đến dưới 13 tháng, trên 13 đến dưới 18 tháng, từ 18 đến dưới 24 tháng, từ 24 đến dưới 36 tháng, 36 tháng và trên 36 tháng, đều được áp dụng mức lãi suất 4,5%/năm.

Như vậy, từ 12 tháng trở lên là nhóm kỳ hạn có lãi suất cao nhất đối với khách hàng doanh nghiệp tại VietinBank hiện nay.

