Chính thức cho phép nâng trạng thái vàng ở nhiều ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 82/2025/TT-NHNN quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 12/2/2026.

Thông tư này quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua, bán vàng miếng. Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, mua, bán vàng nguyên liệu quy định tại Thông tư này chỉ bao gồm giao dịch mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay.

Thông tư nêu rõ, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được xác định vào thời điểm cuối ngày làm việc. Trạng thái vàng của tổ chức tín dụng được tính trên cơ sở:

Khối lượng vàng miếng sản xuất; khối lượng vàng nguyên liệu đã sử dụng để sản xuất vàng miếng, bao gồm cả lượng vàng nguyên liệu hao hụt trong quá trình sản xuất (nếu có).

Doanh số mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay, bao gồm cả các cam kết mua, bán vàng miếng, vàng nguyên liệu giao ngay.

Doanh số xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu, bao gồm cả các cam kết xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Theo Thông tư, trạng thái vàng của tổ chức tín dụng không bao gồm số dư vàng miếng phát sinh từ hoạt động mua, bán vàng để thực hiện tất toán số dư của các hoạt động đã phát sinh trước ngày 10/01/2013, bao gồm:

Huy động, cho vay theo quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-NHNN về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 32/2011/TT-NHNN và Thông tư số 12/2012/TT-NHNN.

Chuyển đổi vàng thành đồng Việt Nam theo Thông tư số 32/2011/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng.

Nhận cầm cố bằng vàng, giữ hộ vàng và sử dụng vàng vào mục đích khác.

Thông tư nêu rõ, trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng:

a) Không được vượt quá 5% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng được phép sản xuất vàng miếng.

b) Không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, trừ các t chức tín dụng quy định tại điểm a nêu trên.

Vốn tự có để tính giới hạn trạng thái vàng của tổ chức tín dụng là vốn tự có của tháng liền kề trước kỳ báo cáo của tổ chức tín dụng, được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng không được duy trì trạng thái vàng âm.

Trường hợp cần thiết, tổ chức tín dụng được duy trì trạng thái vàng khác giới hạn quy định trên khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Theo Thông tư, chậm nhất đến 14 giờ của ngày làm việc, tổ chức tín dụng gửi báo cáo trạng thái vàng của ngày làm việc liền kề trước đó về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Cục Quản lý ngoại hối) theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Trước đó, Thông tư 38/2012/TT-NHNN quy định trạng thái vàng cuối ngày của tổ chức tín dụng không được vượt quá 2% so với vốn tự có của tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước phân tích, hiện nay có 8 ngân hàng thương mại đủ điều kiện về vốn điều lệ quy định tại Điều 11a Nghị định 24 (từ 50.000 tỷ đồng) gồm: Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank, Techcombank, MB, VPBank, ACB.

Giả định cả 8 ngân hàng này đều đáp ứng đủ các điều kiện và được NHNN cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Qua tính toán sơ bộ, sử dụng số liệu vốn tự có của 8 ngân hàng này tại ngày 30/9/2025, tỷ giá mua chuyển khoản Vietcombank ngày 06/11/2025 là 26.135 VND/USD và giá bán vàng quốc tế ngày 06/11/2025 ở mức 3.982 USD/Oz, 5% vốn tự có của cả 8 ngân hàng trên tương đương 2,56 tỷ USD và khoảng 20 tấn vàng.

Tuy nhiên, việc sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu còn phụ thuộc vào việc NHNN xét cấp hạn mức cho các NHTM.

Việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có đối với các NHTM được phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ cho phép các ngân hàng cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường khi phạm vi hoạt động kinh doanh vàng của các ngân hàng được mở rộng và giá vàng thế giới hiện nay đang ở mức cao.

Từ đó, NHNN cho rằng có thể thu hẹp chênh lệch giá vàng thế giới và giá vàng trong nước, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn hoạt động, ổn định của hệ thống ngân hàng do quy mô trạng thái vàng không quá lớn so với quy mô vốn tự có và năng lực tài chính của các NHTM đủ điều kiện tại Điều 11a Nghị định 24.

Về việc cấp phép sản xuất vàng miếng, tại Họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức ngày 29/12/2025, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian qua, NHNN đã nhận được 9 hồ sơ của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định để xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Các doanh nghiệp có được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng thì sẽ được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng.

Đến nay, NHNN đang phối hợp cùng các bộ, ngành xem xét cấp phép cho các đơn vị. Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại cũng thận trọng trong việc tiếp cận thị trường và xin cấp phép. Khi doanh nghiệp được cấp phép sản xuất vàng miếng, NHNN sẽ xem xét cấp phép được nhập khẩu vàng nguyên liệu



