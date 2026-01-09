'Bơm vốn' cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM thế nào?

Ngày 9/1, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng trên địa bàn Khu vực 2 (gồm TPHCM và Đồng Nai), Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng yêu cầu hệ thống ngân hàng cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương trong quá trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (ảnh: Hồng Cường).

Theo Phó Thống đốc, các tổ chức tín dụng không chỉ đóng vai trò cung ứng vốn, mà còn phải nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao, sẵn sàng đón đầu những cơ hội lớn từ sân bay quốc tế Long Thành, các khu thương mại tự do và hệ sinh thái tài chính thương mại khu vực phía Nam.

Ông Dũng đề nghị NHNN chi nhánh Khu vực 2 cùng các tổ chức tín dụng bắt tay ngay vào việc nghiên cứu các nghị định, cơ chế liên quan đến Trung tâm Tài chính quốc tế để triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhiều quy định mới, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại hối được thiết kế theo hướng cởi mở, thậm chí vượt trội so với chính sách hiện hành, cho phép các thành viên trong Trung tâm Tài chính quốc tế giao dịch linh hoạt cả trong nước và quốc tế.

“Mục tiêu là cùng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, qua đó tạo thêm nguồn lực mới cho phát triển kinh tế TPHCM và cả nước” - ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, năm 2026 TPHCM tiếp tục tập trung vào ba động lực tăng trưởng truyền thống gồm sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu. Thành phố đặt kỳ vọng lớn vào các động lực mới như Trung tâm Tài chính quốc tế, hệ thống cảng biển - logistics, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

"Sau quá trình sáp nhập, TPHCM định hướng phát triển theo mô hình “3 vùng, 1 đặc khu, 3 hành lang, 5 động lực”. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị ngành ngân hàng nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm tín dụng đặc thù, ưu đãi, phù hợp với từng khu vực và lĩnh vực trọng điểm. Đặc biệt đồng hành cùng 77 công trình, dự án trọng tâm, trọng điểm của thành phố như vành đai 4, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và các tuyến metro”- ông Vinh cho biết.

Nhiều chính sách đặc thù vượt trội cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2, năm 2026 cả TPHCM và Đồng Nai đều đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP ở mức hai con số. Khi Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, Khu thương mại tự do và Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào vận hành, nhu cầu về vốn và các dịch vụ tài chính chất lượng cao sẽ tăng mạnh, mở ra dư địa phát triển mới cho toàn ngành ngân hàng trong khu vực.