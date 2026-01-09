Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mcredit ghi danh TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

09-01-2026 - 17:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Mcredit ghi danh TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (Mcredit) vừa được vinh danh TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam Report công bố.

Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận toàn diện quy mô hoạt động, hiệu quả tài chính, tốc độ tăng trưởng bền vững và năng lực quản trị doanh nghiệp của Mcredit trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng nhiều biến động.

Bảng xếp hạng TOP 500 của Vietnam Report được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chí chặt chẽ, bao gồm: doanh thu thực tế, tổng tài sản, quy mô vốn, hiệu quả sử dụng nguồn lực, mức độ minh bạch tài chính và uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Việc Mcredit được xướng tên trong danh sách này không chỉ phản ánh kết quả kinh doanh tích cực, mà còn khẳng định nền tảng vận hành ổn định, chiến lược phát triển có chiều sâu và năng lực thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của môi trường kinh tế.

Thành tựu này là kết tinh của tầm nhìn dài hạn, chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, kiên định với sứ mệnh "tài chính vì con người" cùng nỗ lực bền bỉ của toàn thể đội ngũ Mcredit trong việc xây dựng các giải pháp tài chính minh bạch, có trách nhiệm, hướng tới giá trị xã hội. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng và đối tác đã, đang và sẽ đồng hành cùng Mcredit trên hành trình phát triển.

Đặc biệt, việc ghi danh TOP 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 là một thành quả đáng tự hào, mang ý nghĩa mở đầu đầy tích cực cho hành trình MC10 – kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của Mcredit. Dấu mốc này không chỉ ghi nhận chặng đường đã qua, mà còn tiếp thêm động lực để Mcredit bước vào giai đoạn phát triển mới với nội lực vững vàng, khát vọng bứt phá và cam kết dài hạn đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam, góp phần kiến tạo một Việt Nam: Xanh hơn - Nhân văn hơn – Thịnh vượng hơn.

Ánh Dương

