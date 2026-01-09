Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế

09-01-2026 - 17:59 PM | Tài chính - ngân hàng

Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế

Chiều 9-1, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức được khai trương tại Khu Công viên phần mềm số 2.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của UBND TP Đà Nẵng trong việc nhanh chóng cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, chuẩn bị hạ tầng, tổ chức bộ máy và các điều kiện cần thiết để Trung tâm đi vào hoạt động. Đây là minh chứng cho tinh thần “đã nói là làm”, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế- Ảnh 1.

Theo Phó Thủ tướng, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm giải phóng nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời giúp Việt Nam chủ động tham gia sâu vào thị trường tài chính toàn cầu, đón đầu xu hướng tái cấu trúc dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới. Quốc hội đã ban hành nghị quyết xác định đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, tạo hành lang pháp lý vượt trội để thu hút dòng vốn quốc tế chất lượng cao.

Trong chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt của TP Đà Nẵng với lợi thế vị trí địa kinh tế, cửa ngõ ra biển lớn, hạ tầng số hiện đại và chính quyền năng động. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển, cần tư duy mới và hành động quyết liệt; xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế là sự nghiệp chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng nhà đầu tư, dứt khoát chuyển từ tư duy “xin – cho” sang tư duy đồng hành, kiến tạo.

Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương thường xuyên rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng thông thoáng, hấp dẫn; Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với TP Đà Nẵng mạnh dạn thí điểm các mô hình mới. Đối với Đà Nẵng, cần phối hợp với TPHCM hoàn thiện quy chế hoạt động theo mô hình hai điểm đến, trình ký chậm nhất trong tháng 1-2026; phát triển đồng bộ hạ tầng, nhất là hạ tầng mềm; kiện toàn bộ máy điều hành tinh gọn, hiệu quả.

Chính phủ Việt Nam cam kết bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tham gia sâu, lâu dài vào quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm, cùng thiết kế các sản phẩm tài chính mới như FinTech, tín chỉ carbon, tài sản số.

Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế- Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, cho biết Trung tâm được thành lập nhằm huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, tạo động lực phát triển đột phá, bền vững cho thành phố. Trung tâm được định hướng vận hành theo chuẩn mực quốc tế, minh bạch, an toàn; bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp; lấy nhà đầu tư, tổ chức tài chính và thị trường làm trung tâm phục vụ.

Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế- Ảnh 4.

Theo Nghị định số 323/2025/NĐ-CP, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng được quy hoạch trên diện tích khoảng 300ha, phát triển thành trung tâm tài chính hiện đại gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững; là nền tảng thử nghiệm các mô hình tài chính mới, tài sản số, thanh toán số và sàn giao dịch chuyên biệt.

Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế- Ảnh 5.

Năm 2025, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thành trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm tại Khu Công viên phần mềm số 2 với hơn 4.000m²; dự kiến quý II-2026 hoàn thành tòa nhà 20 tầng với hơn 27.000m² sàn xây dựng. Đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ cấp chứng nhận cho 12 tổ chức, định chế tài chính và trao thư chấp thuận quan tâm cho nhiều ngân hàng, tập đoàn, định chế tài chính.

Chuyển từ tư duy “xin – cho” sang đồng hành, kiến tạo Trung tâm Tài chính quốc tế- Ảnh 6.

Tại lễ khai trương, Cổng Thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng chính thức vận hành, tích hợp dịch vụ theo cơ chế một cửa, liên thông dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước.

Theo Xuân Quỳnh

Sài Gòn giải phóng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025 của Vietcombank

Hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025 của Vietcombank Nổi bật

Người từng chuyển tiền đến tài khoản Techcombank, Vietcombank, MB sau đây khẩn trương đến công an trình báo

Người từng chuyển tiền đến tài khoản Techcombank, Vietcombank, MB sau đây khẩn trương đến công an trình báo Nổi bật

Mcredit ghi danh TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

Mcredit ghi danh TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

17:30 , 09/01/2026
Chiều 9/1: Giá vàng nhẫn tăng, giảm trái chiều tại các nhà vàng

Chiều 9/1: Giá vàng nhẫn tăng, giảm trái chiều tại các nhà vàng

17:05 , 09/01/2026
Nghị quyết 79 tác động đến VietinBank, BIDV và Vietcombank thế nào?

Nghị quyết 79 tác động đến VietinBank, BIDV và Vietcombank thế nào?

16:27 , 09/01/2026
Cổ phiếu ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank đồng loạt tăng mạnh

Cổ phiếu ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank đồng loạt tăng mạnh

15:45 , 09/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên