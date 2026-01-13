ABBank: Lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 3.522 tỷ đồng, hoàn thành 200% kế hoạch năm

Trước đó, lợi nhuận 9 tháng đạt 2.319 tỷ đồng, tăng gấp 8 lần so với cùng kỳ, cho thấy đà tăng trưởng mang tính xu hướng chứ không phải đột biến ngắn hạn.

Huy động khách hàng đạt 161.221 tỷ đồng, hoàn thành 140% kế hoạch năm, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 127.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024. Điều này tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng tín dụng giai đoạn tiếp theo.

Hiệu quả hoạt động được cải thiện rõ nét khi CIR (chi phí chia cho thu nhập hoạt động) giảm còn 35,09%, phản ánh nỗ lực song song giữa tăng thu nhập và kiểm soát chi phí. ROE (Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) đạt 18%, tiệm cận nhóm ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu.

Theo ông Ngô Minh Đức, Giám đốc LCTV Investment phân tích, ROE của ABBank đã tăng mạnh so với hồi cuối 2024, trong khi quy mô ngân hàng vẫn thuộc nhóm nhỏ. Đây là điểm khác biệt quan trọng, bởi hiệu quả sinh lời đang tiến sát nhóm ngân hàng lớn nhưng định giá lại ở mức rất thấp.

Một trong những yếu tố khiến thị trường từng dè dặt với ABBank là chất lượng tín dụng. Tuy nhiên, bức tranh này đang có những thay đổi rất tích cực khi kết thúc năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm xuống dưới mức 1%.

Việc ông Vũ Văn Tiền trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT ABBank vào cuối năm 2025 cũng được chuyên gia đánh giá là bước đi quan trọng, giúp củng cố tính nhất quán trong điều hành và chiến lược dài hạn, đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi 2025–2026.

Bên cạnh cải thiện nội tại, ngày 31/12/2025, ABBank đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận cho chào bán hơn 310 triệu cổ phiếu ra công chúng, dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 3.105 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các chuẩn an toàn vốn, mở rộng hạn mức tín dụng và đầu tư mạnh cho chuyển đổi số.

Trên thị trường chứng khoán, sau giai đoạn tích lũy kéo dài, cổ phiếu ABB bắt đầu thu hút sự chú ý trở lại của nhà đầu tư. Trong 6 tháng gần đây, thị giá ABB tăng gấp đôi từ vùng 8.000 đồng/cp lên quanh 16.000 đồng/cp, trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng khác biến động giằng co hoặc điều chỉnh.

Đáng chú ý, nhịp tăng của ABB đi kèm với thanh khoản cải thiện rõ rệt từ cuối quý III/2025, cho thấy dòng tiền tham gia mang tính chủ động và có chọn lọc, không đơn thuần là phản ứng theo tin tức. Nhiều phiên tăng mạnh ghi nhận khối lượng giao dịch đột biến, phản ánh lực cầu thực sự từ nhà đầu tư trung hạn.

Theo đánh giá của các công ty chứng khoán, mô hình giá của ABB trong giai đoạn vừa qua khá tích cực, thể hiện trạng thái tích lũy chặt chẽ cho xu hướng mới, trong bối cảnh mặt bằng ngành ngân hàng đang bước vào giai đoạn sàng lọc. Trong đó, sự thay đổi cốt lõi về hoạt động là yếu tố quyết định tới diễn biến của ABB thời gian tới.



