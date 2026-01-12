Vietcombank, BIDV tăng lãi suất cho vay

Theo công bố mới nhất của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank), lãi suất cho vay bình quân trong tháng 12/2025 đã tăng lên mức 5,8%/năm. Đây là tháng thứ hai liên tiếp Vietcombank tăng lãi suất cho vay bình quân. Trước đó, lãi suất cho vay bình quân tại Vietcombank được giữ ổn định ở mức 5,6%/năm, trước khi tăng lên 5,7% trong tháng 11 và tiếp tục nhích thêm 0,1 điểm % trong tháng 12.

Cùng với lãi suất cho vay, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân cũng được nới rộng lên 2,8 điểm % trong tháng 12, cao hơn mức 2,7 điểm % duy trì liên tục trong bốn tháng trước đó. Bên cạnh đó, chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan – chỉ tiêu phản ánh sát nhất hiệu quả sinh lời từ hoạt động tín dụng – đã tăng lên 1,3 điểm %, so với 1,1 – 1,2 điểm % trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11.

Nguồn: Vietcombank

BIDV mới đây cũng thông báo lãi suất bình quân kỳ tháng 12/2025 đã tăng lên 5,6%/năm từ mức 5,47 – 5,48% duy trì trong thời gian dài trước đó. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân tại ngân hàng này tiếp tục duy trì trong khoảng 2,5%/năm.

Động thái mới nhất của hai ngân hàng lớn nhất hệ thống diễn ra trong bối cảnh các nhà băng đang đối mặt với áp lực thu hẹp NIM do lãi suất huy động liên tục tăng. Việc điều chỉnh lãi suất cho vay ở mức vừa phải giúp ngân hàng cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ khách hàng và yêu cầu bảo toàn hiệu quả kinh doanh.

Trước đó, giữa tháng 12/2025, bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả kỳ hạn, với mức điều chỉnh 0,3 - 0,6%/năm. Đây là lần đầu tiên nhóm ngân hàng này tăng lãi suất huy động, sau hơn 3 năm liên tục điều chỉnh giảm và duy trì biểu lãi suất ổn định ở vùng thấp kỷ lục

Tại báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới đây, Chứng khoán Vietcap nhận định rằng động thái nâng lãi suất đồng loạt của nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4) trong thời gian mới đây là không bất ngờ khi xét tới việc các ngân hàng tư nhân đã tăng lãi suất trước đó và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã nâng lãi suất OMO thêm 0,5 điểm %.

Quan trọng hơn, với lần điều chỉnh này, lãi suất tiền gửi 12 tháng niêm yết của Vietcombank, BIDV và VietinBank tăng từ 4,6–4,7% lên 5,2%, vẫn thấp hơn 0,3 - 0,4 điểm % so với đáy thời COVID 2020–2021 và thấp hơn khoảng 1,6 điểm % so với mức trước COVID.

"Điều này cho thấy mặt bằng lãi suất tuyệt đối như vậy vẫn mang tính hỗ trợ cho nền kinh tế", Vietcap đánh giá.