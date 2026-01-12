Sáng 12/1: Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh, cao nhất 162 triệu đồng/lượng

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng hiện được niêm yết ở mức 160,0 – 162,0 triệu đồng/lượng, tăng tới 2,2 triệu đồng/lượng so với cuồi tuần trước. Giá vàng nhẫn tại đây cũng tăng mạnh lên 156,5 – 159,0 triệu đồng/lượng, cao hơn 2,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải đã nâng giá vàng Tiểu Kim Cát 24k (999.9) loại 0,1 chỉ lên 158,7 – 161,7 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC áp dụng mức 160,1 – 162,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vừa lập đỉnh mới 4.602 USD/ounce, tăng gần 100 USD/ounce.

Theo Reuters, kim loại quý màu vàng lập kỷ lục mới nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, đồng thời số liệu việc làm kém tích cực công bố vào thứ Sáu đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, đồng USD đã quay đầu giảm từ mức cao nhất trong vòng một tháng vào đầu phiên thứ Hai, sau khi các công tố viên Mỹ mở cuộc điều tra hình sự đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, làm gia tăng căng thẳng với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tuần trước, giá vàng thế giới đã tăng tổng cộng 4,1%, ghi nhận tuần tăng giá thứ năm trong bảy tuần gần đây khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng xuất phát từ căng thẳng leo thang xung quanh cuộc xung đột Mỹ-Venezuela. Sự không chắc chắn về tương lai chính trị của Venezuela này đã duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn suốt tuần qua.

Hoạt động chốt lời vào giữa tuần trước xuất hiện sau khi báo cáo ISM về sản xuất được công bố, cho thấy điều kiện kinh tế mạnh mẽ và tạm thời làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tâm lý này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Báo cáo việc làm hôm thứ Sáu cho thấy số lượng việc làm được tạo ra yếu hơn đáng kể so với dự kiến, ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ tiếp tục chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Hướng đi của câu chuyện này sẽ đối mặt với một thử thách quan trọng vào thứ Ba với việc công bố dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường và quyết định quỹ đạo của giá vàng.



