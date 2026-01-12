Cơ hội nhận voucher mua vàng lên đến 50 triệu đồng khi gửi tiết kiệm tại NCB

Mở đầu năm mới 2026, NCB trao may mắn tới khách hàng với chương trình "Tiết kiệm Phú Quý – Nhận lộc An Khang" hấp dẫn, khởi đầu một năm mới thoả sức vi vu khám phá Việt Nam tươi đẹp và đón tài lộc, may mắn..

Theo đó, từ nay đến hết ngày 28/02/2026, khách hàng gửi tiết kiệm tại NCB sẽ có cơ hội "săn" voucher vé máy bay Sun PhuQuoc Airways trị giá 2 triệu đồng/voucher. Với mỗi 200 triệu đồng gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, khách hàng sẽ nhận 01 mã dự thưởng để tham gia quay số. Các kỳ quay số được tổ chức hàng tuần bằng phần mềm điện tử để lựa chọn ngẫu nhiên khách hàng trúng giải. Chương trình áp dụng cho các sản phẩm Tiết kiệm và Tiền gửi có kỳ hạn, không phân biệt hình thức gửi tại quầy hay online trên ứng dụng NCB iziMobile.

NCB ưu đãi lớn cho khách hàng gửi tiết kiệm nhân dịp năm mới 2026

Mỗi khách hàng có thể nhận tối đa 03 voucher vé máy bay Sun PhuQuoc Airways, sử dụng voucher này để đặt vé máy bay ngay trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile để tận hưởng trải nghiệm "hàng không nghỉ dưỡng" một cách thuận tiện, tiết kiệm chi phí.

Đặc biệt, NCB tặng voucher mua vàng lên đến 50 triệu đồng cho 15 khách hàng có mức gia tăng số dư tiền gửi cao nhất trong giai đoạn từ 30/11/2025 đến 28/02/2026 thay cho món quà may mắn, tài lộc đầu năm mới. Đây cũng là lời tri ân NCB gửi tới khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn ngân hàng trong suốt thời gian qua, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu tài chính trong tương lai.

Không chỉ ưu đãi lấy hên đầu năm mới, NCB đặc biệt thúc đẩy chuyển đổi số và giao dịch không dùng tiền mặt với đặc quyền lãi suất dành riêng cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến trên ngân hàng số NCB iziMobile. Theo đó, khi mở mới sổ tiết kiệm online trên ứng dụng NCB iziMobile trong những ngày đầu năm này, khách hàng được hưởng mức ngay mức lãi suất cộng thêm hấp dẫn, vừa nâng cao hiệu quả tích lũy, vừa trải nghiệm sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn của kênh giao dịch số.

Để hưởng mức lãi suất ưu đãi, khách hàng chỉ cần vài thao tác đơn giản trên NCB iziMobile: đăng nhập ứng dụng, chọn Tiết kiệm – Mở mới tiết kiệm và nhập thông tin theo hướng dẫn, chọn mã ưu đãi và hoàn tất giao dịch chỉ trong 2 phút. Toàn bộ quá trình được thực hiện trực tuyến, nhanh gọn, an toàn và thuận tiện. Nếu ưa thích gửi tiết kiệm theo hình thức truyền thống, khách hàng cũng có thể đến các quầy giao dịch của NCB để gửi tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn nhất trên thị trường.

Khách hàng cũng có thể đến các quầy giao dịch của NCB để gửi tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn nhất trên thị trường

Bên cạnh ưu đãi lãi suất, NCB cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi thường xuyên, liên tục trên NCB iziMobile, được nhiều người dùng đón nhận như: Hoàn tiền 20% tối đa lên tới 50.000 đồng cho khách hàng thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại vào ngày vàng mùng 10 mỗi tháng; Hoàn tiền 20%, tối đa 100.000 đồng mỗi tháng khi giao dịch thanh toán hóa đơn tự động từ 50.000 đồng trở lên; Miễn 100% phí dịch vụ và điện phí với khách hàng giao dịch chuyển tiền quốc tế….

Lấy khách hàng làm trung tâm, thời gian qua, NCB không ngừng phát triển các giải pháp tài chính và nền tảng số, giúp khách hàng cá nhân cũng như hộ kinh doanh quản lý và sử dụng dòng tiền hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số. Bước sang năm 2026, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các giải pháp linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và thói quen giao dịch hiện đại, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chi tiêu, tích lũy và phát triển hoạt động kinh doanh.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc được hỗ trợ dịch vụ, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.



