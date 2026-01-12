Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất liên ngân hàng tuần qua giảm rất mạnh, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 40.000 tỷ

Trong tuần giao dịch vừa qua (05/01 - 10/01), lãi suất liên ngân hàng VND giảm rất mạnh qua các phiên ở tất cả các kỳ hạn, đặc biệt tại kỳ hạn qua đêm – kỳ hạn chính chiếm khoảng 80–90% giá trị giao dịch.

Chốt phiên cuối tuần 10/01, lãi suất qua đêm giảm sâu 5,60 điểm %, xuống còn 3,10%/năm. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 5,15 điểm %, giao dịch tại 3,95%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 4,40 điểm %, xuống 4,80%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 1,80 điểm %, còn 6,30%/năm.

Đối với USD, lãi suất liên ngân hàng cũng giảm đồng loạt ở tất cả các kỳ hạn. Chốt phiên 09/01, lãi suất qua đêm ở mức 3,64%/năm, giảm 0,05 điểm %; lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 0,06 điểm %, còn 3,71%/năm; lãi suất kỳ hạn 2 tuần giảm 0,04 điểm %, xuống 3,75%/năm; trong khi lãi suất kỳ hạn 1 tháng giảm 0,07 điểm %, còn 3,79%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 61.000 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với lãi suất duy trì ở mức 4,5%/năm.

Kết quả, khối lượng trúng thầu đạt 48.680 tỷ đồng, trong khi khối lượng đáo hạn lên tới 88.848 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước không chào thầu tín phiếu trong tuần.

Như vậy, trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng 40.168 tỷ đồng khỏi thị trường qua kênh thị trường mở. Tổng khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm xuống mức 344.947tỷ đồng.

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần từ 05/01 đến 10/01, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng – giảm nhẹ đan xen các phiên. Chốt ngày 10/01, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.131 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên trước kỳ nghỉ lễ.

Tại Sở Giao dịch, tỷ giá mua giao ngay được niêm yết ở mức 23.925 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; trong khi tỷ giá bán giao ngay được niêm yết tại 26.337 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND tiếp tục xu hướng giảm trong phần lớn các phiên. Kết thúc tuần, tỷ giá chốt phiên 10/01 ở mức 26.269 VND/USD, giảm 23 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD biến động trái chiều qua các phiên. Chốt tuần, tỷ giá tăng 10 đồng ở chiều mua vào trong khi giữ nguyên ở chiều bán ra so với cuối tuần trước, giao dịch quanh mức 26.760 VND/USD và 26.820 VND/USD.