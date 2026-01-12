Lần đầu tiên tại Việt Nam, ba ngân hàng cán mốc 100 tỷ USD tổng tài sản: Ai sắp lọt Top 100 Châu Á?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trên bản đồ những ngân hàng lớn nhất Châu Á, thứ hạng của những ngân hàng Việt liên tục được nâng cao trong những năm gần đây.

Tại Việt Nam, hiện BIDV là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống tổ chức tín dụng. Cuối năm 2025, nhà băng này ghi nhận quy mô đã lên tới 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024. Tổng tài sản của BIDV tương đương với khoảng 123 tỷ USD.

Không chỉ BIDV, hai nhà băng khác cũng đã chứng kiến quy mô tổng tài sản chạm mốc 100 tỷ USD. Mới đây, VietinBank cho biết Năm 2025, tổng tài sản ngân hàng tăng trưởng khoảng 18% so với năm 2024, ước đạt khoảng 2,8 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng 105 tỷ USD.

Trong khi đó, Agribank cũng cho biết, cuối năm 2025, tổng tài sản ngân hàng đã vượt 2,6 triệu tỷ đồng. Như vậy, quy mô của nhà băng này đã xấp xỉ 100 tỷ USD.

Vietcombank là ngân hàng đứng thứ 4 trong hệ thống về tổng tài sản. Trong năm 2025, quy mô của nhà băng này tăng gần 20% so với cuối năm 2024, ước tính đạt khoảng 2,5 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng 95 tỷ USD.

Trong vòng 5 năm qua, những ngân hàng trên đã ghi nhận tốc độ tăng tưởng đáng kinh ngạc. Trong đó, BIDV tăng tới 115%, VietinBank tăng hơn 100%, trong khi Vietcombank và Agribank tăng lần lượt khoảng 89% và 65%.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, ba ngân hàng cán mốc 100 tỷ USD tổng tài sản - Ảnh 1.

Thứ hạng quy mô vì vậy cũng có sự thay đổi đáng kể, Agribank từ ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường với 1,57 triệu tỷ đồng cuối năm 2020, đã tụt xuống vị trí thứ 3 vào cuối năm 2025. Trong khi đó, BIDV đã vượt lên số 1 hệ thống về quy mô.

Năm 2020, VietinBank và Vietcombank có mức tổng tài sản ngang ngửa với nhau, lần lượt là 1,34 triệu tỷ và 1,32 triệu tỷ. Hiện tại, VietinBank đã bỏ khá xa Vietcombank, khoảng cách khoảng 300 nghìn tỷ đồng.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô, các ngân hàng Big 4 cũng đang dẫn đầu về lợi nhuận trong năm 2025. Được biết, Vietcombank và VietinBank đều ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt trên mốc 40 nghìn tỷ đồng trong năm qua. Trong khi đó, BIDV ghi nhận khoảng 36 nghìn tỷ đồng lợi nhuận.

Trong những năm qua, vai trò và sức ảnh hưởng lớn của các ngân hàng Big 4 trong hệ thống tài chính Việt Nam là không thể phủ nhận. Mới đây, Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước cũng chỉ rõ mục tiêu đến 2030 sẽ tiếp tục phát triển 4 ngân hàng thương mại nhà nước đi đầu, tiên phong về công nghệ, năng lực quản trị, chủ lực, chủ đạo về quy mô, thị phần, khả năng điều tiết thị trường trong toàn hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, Việt Nam sẽ phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thương mại nhà nước thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á về tổng tài sản.

Trên bản đồ Châu Á, thứ hạng của những ngân hàng Việt cũng liên tục được nâng cao trong những năm gần đây. Theo The Asian Banker, đầu năm 2025, BIDV đứng thứ 101 trong số những ngân hàng lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương, tăng tới 6 bậc so với năm 2024. Trong khi đó, Vietcombank tăng 11 bậc lên vị trí 129. VietinBank tăng 10 bậc lên vị trí 115 và Agribank tăng 9 bậc lên thứ hạng 123.


Lan Anh

