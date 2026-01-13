Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một ngân hàng dự kiến lãi hơn 7.000 tỷ trong năm 2026, tín dụng tăng 17%

13-01-2026 - 09:20 AM | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng dự kiến lãi hơn 7.000 tỷ trong năm 2026, tín dụng tăng 17%

Trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế ngân hàng này đạt 6.739 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) mới đây đã thông qua kế hoạch ngân sách năm 2026. Trong đó, SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, tăng hơn 9,4% so với kế hoạch năm 2025; tương ứng tỷ lệ ROE dự kiến đạt 13%.

Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng năm nay đạt 17%, đảm bảo phù hợp với hạn mức dư nợ tín dụng tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, và huy động vốn dự kiến tăng trưởng 23%. Tổng tài sản của ngân hàng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 10%.

Nguồn: SeABank.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua kế hoạch trong năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.458 tỷ đồng, tăng 7% so với mức thực hiện năm 2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 380.808 tỷ đồng, tăng 16,92% so với thời điểm cuối năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch năm 2025. So với thời điểm 31/12/2024, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,6%, đạt 233.562 tỷ đồng. Huy động tiền gửi và giấy tờ có giá tăng 6,5% so với cuối năm 2024, đạt mốc 211.674 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, vốn chủ sở hữu Ngân hàng tăng hơn 15% so với thời điểm 31/12/2024 và đạt gần 40.268 tỷ đồng, vốn điều lệ ở mức 28.450 tỷ đồng.Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,95%.

Lợi nhuận nhóm Vietcombank, VietinBank và BIDV dự kiến đạt khoảng 120.000 tỷ

Mạnh Đức

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ ngày 1/3/2026: Vietcombank, VietinBank, Agribank… dừng hoạt động ứng dụng ngân hàng đối với các thiết bị sau

Từ ngày 1/3/2026: Vietcombank, VietinBank, Agribank… dừng hoạt động ứng dụng ngân hàng đối với các thiết bị sau Nổi bật

Vietcombank, BIDV tăng lãi suất cho vay

Vietcombank, BIDV tăng lãi suất cho vay Nổi bật

ABBank: Lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 3.522 tỷ đồng, hoàn thành 200% kế hoạch năm

ABBank: Lợi nhuận trước thuế 2025 đạt 3.522 tỷ đồng, hoàn thành 200% kế hoạch năm

09:12 , 13/01/2026
Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng nay ngày 13/1

Giá vàng SJC, vàng nhẫn sáng nay ngày 13/1

07:36 , 13/01/2026
ACB cảnh báo các kịch bản lừa đảo đầu năm người dùng cần đặc biệt cảnh giác

ACB cảnh báo các kịch bản lừa đảo đầu năm người dùng cần đặc biệt cảnh giác

07:30 , 13/01/2026
Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, đạt kỷ lục chưa từng có, thẳng tiến tới cột mốc mới

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh, đạt kỷ lục chưa từng có, thẳng tiến tới cột mốc mới

23:22 , 12/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên