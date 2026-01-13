Một ngân hàng dự kiến lãi hơn 7.000 tỷ trong năm 2026, tín dụng tăng 17%

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) mới đây đã thông qua kế hoạch ngân sách năm 2026. Trong đó, SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.068 tỷ đồng, tăng hơn 9,4% so với kế hoạch năm 2025; tương ứng tỷ lệ ROE dự kiến đạt 13%.

Ngân hàng dự kiến tăng trưởng tín dụng năm nay đạt 17%, đảm bảo phù hợp với hạn mức dư nợ tín dụng tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, và huy động vốn dự kiến tăng trưởng 23%. Tổng tài sản của ngân hàng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng 10%.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông SeABank đã thông qua kế hoạch trong năm 2025 với lợi nhuận trước thuế đạt 6.458 tỷ đồng, tăng 7% so với mức thực hiện năm 2024.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 6.739 tỷ đồng, tăng 49,5% so với cùng kỳ và hoàn thành sớm 104% kế hoạch năm 2025.

Tính đến cuối quý III, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 380.808 tỷ đồng, tăng 16,92% so với thời điểm cuối năm 2024 và hoàn thành 106% kế hoạch năm 2025. So với thời điểm 31/12/2024, dư nợ cho vay khách hàng tăng 11,6%, đạt 233.562 tỷ đồng. Huy động tiền gửi và giấy tờ có giá tăng 6,5% so với cuối năm 2024, đạt mốc 211.674 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, vốn chủ sở hữu Ngân hàng tăng hơn 15% so với thời điểm 31/12/2024 và đạt gần 40.268 tỷ đồng, vốn điều lệ ở mức 28.450 tỷ đồng.Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,95%.