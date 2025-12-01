Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản nhà nước tại TKV

Thanh tra việc quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại TKV

Mới đây, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Quyết định nêu rõ, nội dung thanh tra gồm: việc quản lý vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp. Thời kỳ thanh tra từ 1/1/2020 đến 31/12/2024, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra.

Thời hạn thanh tra 60 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật.

Đoàn Thanh tra gồm 24 thành viên do ông Lê Quốc Đạt- Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục VI, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy cho biết, cuộc thanh tra được thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2025 của TTCP.

Với vai trò là trụ cột năng lượng quốc gia, TKV đang quản lý khối lượng tài sản rất lớn của Nhà nước, Phó Tổng TTCP Dương Quốc Huy cho hay, hoạt động thanh tra lần này là bước thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo kế hoạch, nhằm xem xét và đánh giá lại bức tranh tổng thể về công tác quản lý vốn, tài sản tại đơn vị.

Thông qua việc rà soát này, Đoàn thanh tra không chỉ đánh giá sự tuân thủ pháp luật mà quan trọng hơn là phát hiện những "điểm nghẽn" trong cơ chế quản lý, để từ đó kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động hiệu quả.

Phó Tổng TTCP yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ với thái độ làm việc nghiêm túc, chuẩn mực nhưng cũng cần sự cầu thị và lắng nghe; thực hiện quy định về chế độ báo cáo kết quả theo định kỳ; bảo mật thông tin...; Bộ Tài chính và TKV phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và những giải trình cụ thể, kịp thời,..

TKV kinh doanh ra sao?

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Hoạt động chính của tập đoàn là khai thác và thu gom than cứng, khai khoáng, sản xuất kinh doanh, sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công nghiệp chế biến, chế tạo,...

Vốn điều lệ theo đăng ký và và vốn thực góp của Tập đoàn tính đến ngày 31/12/2024 là 35.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024, doanh thu thuần của tập đoàn ở mức hơn 145.355 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh than chiếm phần lớn, ở mức gần 95.278 tỷ đồng. TKV cũng ghi nhận doanh thu từ kinh doanh khoáng sản 26.155 tỷ đồng; doanh thu sản xuất điện gần 12.549 tỷ đồng; kinh doanh vật liệu nổ gần 4.497 tỷ đồng và hoạt động khác gần 6.877 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của TKV

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng 3,5% lên 124.548 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm từ gần 21.484 tỷ đồng về gần 20.807 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm nhẹ 54 tỷ đồng, về gần 1.224 tỷ đồng. Chi phí tài chính cải thiện đáng kể khi giảm khoảng 21%, từ 3.375 tỷ đồng về 2.667 tỷ đồng; trong đó chiếm phần lớn là chi phí lãi vay. Các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không nhiều; lần lượt ở mức 4.881 tỷ đồng và 7.270 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt 7.213 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước đó. Khấu trừ các khoản thuế phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ở mức 5.491 tỷ đồng, giảm hơn 14% so với năm 2023; trong đó, lợi nhuận thuộc về công ty mẹ là 5.108 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2024, tổng cộng nguồn vốn của TKV đạt 116.339 tỷ đồng, tăng 2.114 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong đó, tài sản ngắn hạn hơn 54.381 tỷ đồng, tăng hơn 4.342 tỷ đồng so với đầu năm. Tại ngày 31/12/2024, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng có giá trị hơn 4.343 tỷ đồng được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất theo từng thời kỳ.

Hàng tồn kho cũng tăng mạnh từ 18.429 tỷ đồng lên hơn 22.167 tỷ đồng, bao gồm hơn 10.837 tỷ đồng tồn kho là thành phẩm; chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hơn 4.423 tỷ đồng; nguyên liệu, vật liệu gần 2.161 tỷ đồng,...

Tài sản dài hạn hơn 61.958 tỷ đồng, hầu hết là tài sản cố định (44.529 tỷ đồng). Tài sản dở dang dài hạn gần 7.204 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn hơn 1.437 tỷ đồng.

Bên kia Bảng cân đối kế toán hợp nhất, nợ phải trả giảm 682 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, ở mức gần 65.210 tỷ đồng. Báo cáo tài chính của TKV ghi nhận khoản vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2024 ở mức hơn 23.019 tỷ đồng và dài hạn gần 11.057 tỷ đồng.

Cũng theo Báo cáo tài chính hợp nhất, ông Ngô Hoàng Ngân- Chủ tịch HĐTV, là người có thu nhập cao nhất trong HĐTV với hơn 996 triệu đồng, tăng mạnh so với khoản thu nhập gần 585 tỷ đồng năm 2023. Ngược lại, thu nhập các thành viên HĐTV còn lại đều giảm từ 1,1 tỷ đồng về hơn 981 triệu đồng; trừ ông Vũ Thành Lâm có thu nhập gàn 501 triệu đồng.

Trong ban Tổng Giám đốc, thu nhập cao nhất thuộc về Phó Tổng Giám đốc Trần Hải Bình với hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Vũ Anh Tuấn có thu nhập hơn 976 triệu đồng; Phó Tổng Giám đốc Phạm Tiến Mạnh gần 968 tỷ đồng; Phó Tổng Giám đốc Phan Xuân Thủy gần 894 tỷ đồng;...



