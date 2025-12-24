Coway AIS nâng tầm chuẩn sống hiện đại từ nước tinh khiết và đá sạch

"Yêu" ngay từ vẻ đẹp "Chuẩn Tinh Khiết", không tì vết

Cuối tuần vừa qua, sảnh trung tâm thương mại (TTTM) Crescent Mall bỗng trở nên sôi động hơn bao giờ hết với "ốc đảo công nghệ" từ thương hiệu Coway Vina, thu hút hàng nghìn lượt tham quan trải nghiệm chuẩn mực "đá sạch - nước tinh khiết" hoàn toàn khác biệt. Tại đây, mọi ánh nhìn đều đổ về "nhân vật chính": Máy lọc nước và làm đá tinh khiết Coway AIS (mã hiệu CHPI-7520L),

Ngay từ những bước chân đầu tiên vào không gian trải nghiệm, người tham gia như bước vào một không gian "băng giá" mát lạnh với các chi tiết trang trí đẹp mắt, làm nổi bật lên các khu vực trải nghiệm các công nghệ của dòng máy lọc nước và làm đá cao cấp AIS gồm: Trải nghiệm "Đá trong vắt", khu vực khám phá công nghệ 06 bước lọc kèm khử khuẩn kép và khu trải nghiệm dịch vụ Heart Service.

Nhiều khách hàng không giấu được sự thích thú khi phát hiện chiếc máy nhỏ gọn ở trung tâm là một "nhà máy nước tinh khiết thu nhỏ". AIS tích hợp 4 trong 1: cung cấp nước tinh khiết uống trực tiếp với 3 mức nhiệt Nóng – Lạnh – Thường, đồng thời tạo ra những viên đá tinh khiết trong suốt như pha lê, hình khối chuẩn, không sần cạnh hay vỡ vụn. Mỗi viên đá từ AIS có thể ví như một tác phẩm nghệ thuật, khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Khách hàng tham gia trải nghiệm để lại cảm nhận tích cực và bày tỏ sự hài lòng đối với Coway AIS

Chị Lan Anh (Q. Bình Thạnh), mẹ của hai con nhỏ, chia sẻ sự hào hứng khi trực tiếp tham gia thử thách phân biệt thành phẩm. Theo chị, trẻ nhỏ thường rất thích uống nước đá, tuy nhiên các loại đá mua bên ngoài luôn khiến chị lo ngại về nguồn nước làm đá. "Trẻ con rất nhạy cảm, dễ bị đau bụng hay viêm họng. Khi tận mắt thấy máy tạo ra những viên đá trong veo từ nguồn nước lọc RO, lại đến từ một thương hiệu Hàn Quốc uy tín, tôi thấy rất an tâm."

Các hoạt động "Ice Shot" và "Kahoot" thu hút đông đảo bạn trẻ và gia đình, với không khí rộn ràng và nhiều phần quà hấp dẫn, biến gian hàng Coway thành điểm "check-in" sôi động tại Crescent Mall.

Minh chứng cho sự tinh khiết "Chuẩn Tận Tâm"

Khách tham quan "ốc đảo công nghệ" của Coway AIS đã hoàn toàn bị thuyết phục không chỉ bởi thành phẩm mà còn bởi "nội lực" công nghệ mạnh mẽ bên trong máy. Mô hình mô phỏng hệ thống các bước lọc và khử khuẩn đã khiến nhiều gia đình cũng phải dừng lại nghiên cứu.

Ông Park Won Oh - Tổng giám đốc Coway Vina chia sẻ và trải nghiệm sản phẩm lọc nước làm đá cao cấp Coway AIS tại sự kiện

Với 06 bước lọc kèm khử trùng khắt khe, bao gồm lõi Plus Neo-Sense loại bỏ tạp chất thô và Clo, lõi lọc RO loại bỏ các chất gây ô nhiễm, vi sinh vật có hại trong nước, cùng lõi Plus Inno-Sense giúp loại bỏ mùi lạ và tăng cường mùi vị nước. Công nghệ Dual UV Care (UV Kép) tự động khử trùng bằng đèn UV tại hai vị trí quan trọng nhất là bình chứa đá và vòi nước với tần suất lên đến 4 lần mỗi ngày. Sự an tâm tuyệt đối hiện rõ trên gương mặt các chị em, gia đình có con nhỏ khi biết rằng hệ thống này có thể loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn gồm các chủng nguy hiểm như E.coli, tụ cầu vàng hay trực khuẩn mủ xanh.

Dòng máy lọc nước Coway AIS tích hợp cả công nghệ lọc nước RO và làm đá đạt chuẩn quốc tế

Ngoài ra, các chứng nhận đạt quy chuẩn nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT, chứng nhận NSF/ANSI và chứng nhận WQA từ Hiệp hội Chất lượng nước Hoa Kỳ càng củng cố thêm niềm tin từ những khách hàng tham quan trải nghiệm thực tế sản phẩm.

Trực tiếp thử nghiệm máy, chị Minh Anh (Q.7) cho biết nhiệt độ và lượng nước đo chuẩn, ba cấp nhiệt độ có thể cảm nhận rõ ràng, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu trong ngày. Thiết kế máy sang và hiện đại, dễ dàng hình dung vị trí đặt trong gian bếp.

Một mảnh ghép không thể thiếu của sự kiện là khu vực giới thiệu dịch vụ Heart Service. Sự chuyên nghiệp, tận tình của đội ngũ Cody (Coway Lady) cùng công nghệ Hi-Care 2.0 không dùng hóa chất đã ghi điểm mạnh mẽ với khách hàng. "Giờ Coway cung cấp cả dịch vụ bảo dưỡng, làm sạch máy thì còn gì bằng," một khách hàng trung niên chia sẻ.

Khu vực giới thiệu dịch vụ Heart Service thu hút đông đảo khách hàng quan tâm và tìm hiểu

Kết thúc khu vực trải nghiệm, nhiều khách hàng cho biết họ có thêm sự tin tưởng vào sản phẩm, không chỉ ở tính năng của máy AIS mà còn ở dịch vụ Heart Service. Sự kiện ra mắt Coway AIS khép lại nhưng vẫn lưu dấu ấn về một trải nghiệm sức khỏe và cam kết của Coway Vina về chuẩn mực sống hiện đại: Tiện nghi và An toàn là quyền lợi của mọi gia đình Việt.

Sản phẩm Coway AIS hiện đã có mặt tại các hệ thống phân phối trên toàn quốc với mức giá bán lẻ đề xuất là 38.000.000 đồng (chưa kèm khuyến mãi) hoặc khách hàng có thể chọn dịch vụ thuê máy chính hãng chỉ 930.000 đồng/tháng đi kèm dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 02 lần mỗi tháng miễn phí. Chi tiết xem thêm tại website chính thức của Coway Vina: https://cowayvina.com.vn/

Giới thiệu về Coway Co., Ltd.

Coway Co., Ltd. là tập đoàn thiết bị gia dụng môi trường hàng đầu Hàn Quốc, thành lập năm 1989, tiên phong mang đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống toàn diện thông qua sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ tận tâm và mạng lưới hoạt động toàn cầu.