Hàng loạt nhân sự cấp cao Gelex bất ngờ xuất hiện tại FPT Telecom

Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã chứng khoán: FOX) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, diễn ra ngày 24-12.

Tại đại hội, HĐQT FPT Telecom sẽ trình cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Đáng chú ý, danh sách đề cử có sự xuất hiện của ông Nguyễn Trọng Trung - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX), Tổng giám đốc CTCP Điện lực Gelex, Cố vấn cấp cao của Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (Gtel).

Bên cạnh đó, ông Võ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông (Gtel) và ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng giám đốc FPT Telecom cũng được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp trình cổ đông miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là bà Trần Thị Hồng Lĩnh và ông Phan Thế Thành. Cả hai đã nộp đơn từ nhiệm ngày 16-7. Công ty cũng miễn nhiệm ông Đỗ Xuân Phúc khỏi Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm.

Đây là kỳ họp Đại hội đồng cổ đông đầu tiên kể từ khi Bộ Công an trở thành cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom.

HĐQT FPT Telecom sẽ trình cổ đông xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, diễn ra ngày 24-12

Trước đó, ngày 16-7, Bộ Công an đã chính thức tiếp nhận quyền đại diện vốn Nhà nước từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương sắp xếp, quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại thời điểm chuyển giao, SCIC sở hữu 50,2% vốn, trong khi Tập đoàn FPT nắm 45,7%.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần gần 4.930 tỉ đồng , tăng 8% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 905 tỉ đồng , tăng 26%.

Lý giải kết quả này, doanh nghiệp cho biết đến từ việc nâng cao chất lượng hạ tầng, cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng, đẩy mạnh bán hàng, cắt giảm chi phí và tối ưu hoạt động tài chính.