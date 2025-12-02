Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã CK: FOX)

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã CK: FOX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Phiên họp dự kiến diễn ra vào sáng ngày 24/12/2025 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

Đây là kỳ họp đại hội đồng cổ đông đầu tiên của FPT Telecom kể từ thời điểm Bộ Công an chính thức trở thành cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này thay thế cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Nội dung trọng tâm của tờ trình lần này xoay quanh việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm phản ánh cơ cấu sở hữu mới.

Tổng giám đốc GEE - Nguyễn Trọng Trung phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Ảnh: Minh Phong - MekongASEAN

Trong danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT, sự xuất hiện của ông Nguyễn Trọng Trung thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Ông Trung hiện đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (mã CK: GEX), đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GEE). Theo thông tin công bố, ông Trung được đề cử tham gia HĐQT FPT Telecom với vai trò Cố vấn cấp cao của Tổng Công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn Cầu (GTEL) – đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Bên cạnh đại diện đến từ GELEX, danh sách đề cử vào HĐQT còn có ông Võ Mạnh Cường, hiện là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Viễn thông của GTEL và ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc đương nhiệm của FPT Telecom. Đối với Ban Kiểm soát, bà Lưu Nguyễn Kim Thoa, Trưởng Ban Tài chính - Kế toán của GTEL được giới thiệu để bầu bổ sung vào cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ này.

Để dọn đường cho bộ máy nhân sự mới, FPT Telecom cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là bà Trần Thị Hồng Lĩnh và ông Phan Thế Thành, cùng thành viên Ban Kiểm soát là ông Đỗ Xuân Phúc. Các cá nhân này đều là những nhân sự đại diện cho phần vốn của SCIC trước đây và đã có đơn từ nhiệm từ ngày 16/7/2025, trùng khớp với thời điểm diễn ra sự kiện chuyển giao vốn.

Trước đó, vào ngày 16/7/2025, Bộ Công an đã chính thức tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC. Khối lượng chuyển giao bao gồm 50,2% vốn điều lệ của FPT Telecom, trong khi Tập đoàn FPT nắm giữ 45,7%. Thương vụ chuyển giao này được thực hiện theo chủ trương sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước, nhằm tăng cường nguồn lực công nghệ và viễn thông phục vụ công tác an ninh và quản lý dữ liệu quốc gia. Việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp bất thường sắp tới được xem là bước đi mang tính thủ tục pháp lý để hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực tại một trong những doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Việt Nam.