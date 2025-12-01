Món quà Giáng sinh của Phát Đạt (PDR): Lái xe, bảo vệ mỗi người 'đút túi' 50 triệu đồng

Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) vừa công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025.

Theo đó, PDR đã hoàn tất phân phối toàn bộ 18 triệu cổ phiếu đăng ký, tương ứng 1,84% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Với giá phát hành ưu đãi là 10.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp đã thu về 180 tỷ đồng từ đợt phát hành này để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động đầu tư, kinh doanh và giảm nợ vay.

Kết phiên giao dịch ngày 24/12/2025, thị giá cổ phiếu PDR dao động quanh mức 20.050 đồng/cổ phiếu, cao gấp đôi so với giá chào bán ESOP. Điều này đồng nghĩa với việc các cán bộ nhân viên tham gia đợt phát hành đã ghi nhận mức "lãi tạm tính" ngay 100% trên số vốn bỏ ra (chưa tính thuế và phí liên quan).

Về cơ cấu phân phối, Ông Bùi Quang Anh Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là người sở hữu lượng cổ phiếu lớn nhất với 2.172.000 đơn vị. Để sở hữu khối tài sản có thị giá khoảng 43,5 tỷ đồng này, CEO của Phát Đạt chỉ cần chi ra hơn 21,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các nhân sự lãnh đạo chủ chốt khác như các Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc các khối cũng được phân phối lượng lớn cổ phiếu, dao động từ 1 triệu đến 1,7 triệu đơn vị mỗi người.

Đợt phát hành ESOP lần này không giới hạn ở cấp lãnh đạo hay quản lý, danh sách 137 người lao động được phân phối cổ phiếu còn có sự góp mặt của hàng loạt nhân sự thuộc khối hỗ trợ như l ái xe, bảo vệ, nhân viên giao văn thư và tạp vụ .

Cụ thể, phần lớn nhân viên tại các vị trí lái xe, bảo vệ, giao văn thư và lễ tân đều được quyền mua 5.000 cổ phiếu/người. Với mức giá ưu đãi, mỗi nhân sự chỉ cần bỏ ra số vốn ban đầu là 50 triệu đồng để sở hữu lô cổ phiếu có giá trị thị trường khoảng 100 triệu đồng.

Như vậy, mức lãi tạm tính cho mỗi suất ESOP tại các vị trí này là 50 triệu đồng.

Ngoài ra, các nhân sự thuộc tổ tạp vụ, nhân viên văn thư lưu trữ cũng được phân phối từ 2.300 đến hơn 4.000 cổ phiếu, tương ứng khoản chênh lệch giá trị hàng chục triệu đồng. Đây được xem là sự khích lệ đáng kể về mặt tài chính đối với người lao động ở các vị trí này.

Theo quy định, toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (23/12/2025). Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Phát Đạt đã tăng từ 9.798 tỷ đồng lên mức 9.978 tỷ đồng.

Liên quan đến quá trình phát hành, sau khi kết thúc thời gian đăng ký, đã có 16,27 triệu cổ phiếu được cán bộ nhân viên nộp tiền mua thành công. Đối với 1,72 triệu cổ phiếu còn dư, HĐQT Công ty đã quyết định tiếp tục phân bổ cho 13 cá nhân khác, với khối lượng từ 50.000 đến 200.000 cổ phiếu/người để hoàn tất đợt phát hành.

Trong một diễn biến khác về hoạt động đầu tư, HĐQT Phát Đạt vừa thông qua chủ trương góp gần 296 tỷ đồng (chiếm 35% vốn điều lệ) để thành lập công ty liên kết là CTCP Khu đô thị mới Đồng Nai Riverside, đồng thời cử ông Trương Ngọc Dũng làm người đại diện phần vốn góp.

Ở chiều ngược lại, công ty cũng thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn tại Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Cao tầng Thuận An 1. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Phát Đạt tại đơn vị này giảm về 19,99% và Thuận An 1 sẽ không còn là công ty liên kết của Phát Đạt.