Một công ty 65 năm tuổi ở Hà Nội sắp chốt danh sách trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%, vẫn còn đợt trả tiếp theo

25-12-2025 - 00:12 AM | Doanh nghiệp

Với 7,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pin Hà Nội sẽ chi khoảng 14,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

HĐQT Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (mã CK: PHN) vừa thông qua Nghị quyết về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt.

Pin Hà Nội sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông vào ngày 26/01/2026. Tỷ lệ chi trả là 20%, tương ứng với việc mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu PHN sẽ nhận được 2.000 đồng. Ngày chi trả dự kiến là 06/02/2026.

Đây là bước triển khai dựa trên Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua vào cuối tháng 4 năm 2025.

Với 7,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pin Hà Nội sẽ chi khoảng 14,5 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 diễn ra tháng 4, cổ đông PHN cũng đã thông qua kế hoạch cổ tức năm nay là 50%. ﻿

Trước đó, ngày 24/6, cổng đông của Pin Hà Nội cũng đã được tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 20%. Như vậy, công ty còn ít nhất 1 đợt chi trả cổ tức 2025 trong thời gian tới.﻿

﻿Về kết quả kinh doanh, quý 3/2025, doanh thu thuần đạt 114 tỷ đồng, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 9,7 tỷ đồng, giảm 36% tương ứng 5,4 tỷ so với cùng kỳ. Công ty cho biết do nguyên nhân sản lượng tiêu thụ Quý 3/2025 giảm 20% so với cùng kỳ; Giá Kẽm nguyên liệu tăng 13% so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân chủ yếu tăng tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuẩn, giảm lợi nhuận trong kỳ.

﻿Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 311 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 29,5 tỷ đồng, giảm mạnh 40% so với cùng kỳ.
So với kế hoạch năm, công ty đã đạt 63% kế hoạch doanh thu và 69% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Pin Hà Nội có tiền thân là Nhà máy pin Văn Điển, được thành lập năm 1960, sau đó đổi tên thành Nhà máy Pin Hà Nội. Đây là đơn vị sản xuất pin đầu tiên và duy nhất tại miền Bắc vào thời điểm đó, phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh cũng như kinh tế quốc dân.

Trải qua hơn 60 năm hoạt động, Pin Hà Nội đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất pin tại Việt Nam. Thương hiệu Pin Con Thỏ của công ty đã trở thành biểu tượng quen thuộc trong đời sống của nhiều gia đình Việt. ﻿

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 24/12, cổ phiếu PNH có giá là 70.000 đồng/cp. ﻿

Phụng Tiên

