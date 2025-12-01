Thủ tướng ra chỉ đạo mới về dự án điện khí LNG 3 tỷ USD có VinaCapital tham gia

VinaCapital và GS Energy ký kết biên bản ghi nhớ với Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) cho nhà máy LNG Long An I và II

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về buổi làm việc đầu tháng 12 với tỉnh Tây Ninh, trong đó có nhiều chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án điện khí 3 tỷ USD LNG Long An I và Long An II.

﻿Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết dứt điểm trên tinh thần tuân thủ quy định, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, công bằng; hoàn thành trong tháng 12/2025.

UBND tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) đã trao quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy Điện LNG Long An I & II cho Công ty VinaCapital GS Energy Pte. Ltd. từ tháng 3/2021. Đây là công ty được góp vốn bởi VinaCapital của Việt Nam và GS Energy là một tập đoàn năng lượng đến từ Hàn Quốc.

﻿Tháng 6/2023, Tập đoàn VinaCapital và GS Energy đã ký kết biên bản ghi nhớ với Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) về việc hỗ trợ tài chính cho dự án này.

Tháng 4/2024, UBND tỉnh Long An ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch triển khai đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Long An I và LNG Long An II. Cụ thể, mục tiêu là đưa vào vận hành thương mại Nhà máy LNG Long An I vào tháng 6/2028 và Nhà máy LNG Long An II vào tháng 6/2031.

Tháng 3/2025, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long có buổi tiếp và làm việc với GS Energy về dự án này. Theo thông tin từ cuộc gặp, chủ đầu tư đã nhận được văn bản thẩm định F/S của Cục Điện lực và đang chuẩn bị hoàn thiện các bước cuối cùng để phê duyệt F/S.

Dự án đã nộp hồ sơ và đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) với Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) của EVN; chuẩn bị ký Thỏa thuận đấu nối nguyên tắc với NPT về đường dây truyền tải điện của dự án; tiến hành đàm phán với PV Gas về các thỏa thuận liên quan như về đường ống.

Tháng 10/2025, một nhóm các nhà đầu tư điện khí LNG, bao gồm dự án Long An, gửi văn bản kiến nghị Quốc hội xem xét bổ sung cơ chế đặc thù cho các dự án LNG. Kiến nghị cho biết các dự án gặp vướng mắc trong khâu đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA), hợp đồng cung cấp khí (GSA), thu xếp vốn và thủ tục đầu tư.

Hiện nay, nhà máy điện khí LNG duy nhất ở Việt Nam là ﻿Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 ở tỉnh Đồng Nai.