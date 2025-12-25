Cuộc đua tủ đổi pin xe điện ở Việt Nam: VinFast mục tiêu "phủ" 150.000 trạm, Honda, Yamaha, TMT Motors sắp nhập cuộc, 1 hãng đã làm từ năm 2023

Các quy định về giao thông xanh đang dần hình thành rõ ràng hơn trước thềm năm 2026 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội đã chính thức thông qua nghị quyết mới về việc thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ), hạn chế xe máy động cơ đốt trong đi vào khu vực LEZ trong các khung giờ nhất định, với việc thí điểm bắt đầu từ tháng 7/2026 bên trong Vành đai 1.

Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong quá trình xây dựng và đánh giá kế hoạch LEZ, dự kiến sẽ được hoàn thiện vào quý 1/2026 và thí điểm vào cuối năm 2026 tại các quận trung tâm. Kế hoạch đề xuất hiện tại bao gồm lộ trình xử phạt theo giai đoạn đối với ô tô dưới chuẩn Euro 4 và xe máy dưới chuẩn Euro 2, bắt đầu bằng hình thức nhắc nhở, sau đó phạt tiền từ 100.000–200.000 đồng, và tăng lên từ 200.000–400.000 đồng sau 6 tháng.

Chủ trương này được kỳ vọng đem lại cơ hội cho xe máy điện. Không chỉ cạnh tranh về doanh số bán hàng các hãng xe VinFast, Selex Motors, Honda, Yamaha và TMT Motors còn đang cạnh tranh trong cuộc chiến hạ tầng khi đều có kế hoạch triển khai hệ thống đổi pin xe máy điện.

Ngay trong tháng 10/2025, VinFast lắp đặt 1.000 trạm đổi pin đầu tiên, tiến tới đạt 50.000 trạm đổi pin vào cuối năm nay và mục tiêu triển khai hệ thống đổi pin dày đặc lên tới 150.000 trạm tại tất cả các địa phương﻿.

Các dòng xe máy điện đổi pin được VinFast thiết kế và trang bị tính năng tương tự xe bán kèm pin, khác biệt duy nhất nằm ở khoang chứa pin được thiết kế hai ngăn, hỗ trợ hai pin có thể tháo lắp và thay thế dễ dàng tại các trạm đổi pin công cộng, với dung lượng 1,5 kWh/pin.

Mức phí thuê pin hàng tháng là 200.000 đồng/pin, phí đổi pin là 9.000 đồng/lần (đã bao gồm tiền sạc điện), đi được quãng đường tối đa 85 km/pin/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn).﻿

V-Green đã ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm phát triển hạ tầng sạc và đổi pin cho xe điện VinFast với các đối tác như Thế giới di động, FPT tại hệ thống các cửa hàng của hai đơn vị này trên toàn quốc. V-Green cũng công bố triển khai mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện với mức đầu tư ban đầu từ 210 triệu đồng cho mỗi tủ đổi pin. Trong vòng 5 năm đầu, công ty cam kết đảm bảo thu nhập cho nhà đầu tư tối thiểu 15% giá trị đầu tư mỗi năm, tương đương 31,5 triệu đồng/tủ/năm.

Chủ đầu tư tủ đổi pin xe máy điện VinFast sẽ được nhận toàn bộ khoản phí đổi pin trị giá 9.000 đồng/pin/lượt. Trong 3 năm đầu tiên, các đối tác nhượng quyền còn được V-Green hỗ trợ thêm 1.250 đồng/pin/lượt. Như vậy, mỗi lượt đổi pin, nhà đầu tư sẽ nhận được 10.250 đồng.

V-Green cũng đề xuất triển khai thêm 10.000 tủ đổi pin tại các tuyến đường có vỉa hè phù hợp tại TP.HCM, bố trí tại vỉa hè rộng, gần nhà chờ xe buýt, trường học, bảo tàng, cơ quan hành chính... dự kiến hoàn thành hệ thống trong quý 1/2026.﻿

Selex Motors đã xây dựng hệ thống trạm đổi pin tự động hoạt động 24/7 tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng từ năm 2023 - được gọi là “battery ATM”, theo website của công ty, số lượng trạm sạc đã lên tới 118 trạm. Pin Selex tương thích với khoảng 70% các dòng xe máy điện phổ biến tại Việt Nam.

Gói đổi pin tại trạm theo tháng giá cơ sở có VAT từ 135.000 - 3.196.800 đồng tùy quãng đường và số lượng pin. Gói thuê pin tự sạc (ở nhà) giá cơ sở có VAT từ 5.000 - 1.188.000 đồng/tháng tùy quãng đường và số lượng pin.

Honda dự kiến triển khai hệ thống tủ đổi pin Power Pack Exchanger e: tại Việt Nam từ năm 2026, phục vụ các mẫu xe máy điện sử dụng pin hoán đổi.

Hiện nay, Honda Việt Nam đã triển khai dịch vụ đổi pin cho mẫu CUV e: thông qua 19 HEAD (đại lý ủy nhiệm) tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng kể từ tháng 7/2025. Khách hàng thuê xe CUV e: được đổi pin miễn phí ngay tại nơi thuê. Đây là hình thức đổi pin tích hợp trong gói thuê xe toàn diện, kèm hỗ trợ như cứu hộ 24/7 và bảo hiểm toàn diện. Tuy nhiên, người thuê chỉ có thể đổi pin tại các HEAD, không thuận tiện khi di chuyển xa trạm thuê.

Trong tháng 7, Công ty Cổ phần Ô tô TMT (TMT Motors) công bố việc triển khai một hệ sinh thái giao thông điện toàn diện tại Việt Nam, bao gồm xe điện, trạm sạc và hệ thống trạm cấp đổi pin dành cho cả xe máy và ô tô điện. Đáng chú ý, hệ thống trạm đổi pin được giới thiệu là hoạt động theo tiêu chuẩn châu Âu, có thể vận hành hoàn toàn tự động.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, hệ thống đổi pin do công ty thành viên TMT – EGREEN phát triển và vận hành. Trạm đổi pin được thiết kế để phù hợp với điều kiện hạ tầng tại Việt Nam, có quy mô linh hoạt, từ 5 đến 72 viên pin mỗi trạm, phù hợp để lắp đặt tại cây xăng, cửa hàng tiện lợi, chung cư hoặc các khu dân cư đông đúc.

Theo tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, TMT Motors công bố kế hoạch đầu tư và vận hành khoảng 2.100 trạm sạc trên toàn quốc.﻿

Ngoài ra, một số thông tin cho rằng Yamaha Motor Việt Nam dự kiến cũng sẽ tham gia cuộc đua đổi pin cho xe máy điện.﻿