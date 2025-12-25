1% môi giới xuất sắc nhận giải Nhà môi giới bất động sản Việt Nam 2025

Lọt top 1% môi giới được xướng tên tại Giải thưởng Nhà môi giới bất động sản Việt Nam 2025 (VREAA) của Batdongsan.com.vn, anh Phan Văn Điền (TP. HCM) không khỏi xúc động. Với anh, phần thưởng này không chỉ là danh hiệu, mà là sự ghi nhận cho một hành trình dài xây dựng uy tín, điều từng rất mong manh với những người vào nghề từ con số 0.

7 năm trước, khi rẽ ngang từ công việc kế toán sang môi giới bất động sản, anh Văn Điền đối mặt với sự nghi ngại thường trực của khách hàng. Việc được công nhận là Nhà môi giới chuyên nghiệp trên Batdongsan.com.vn và sau đó được vinh danh tại VREAA 2024-2025, theo anh, là dấu mốc cho thấy niềm tin đã có thước đo rõ ràng, công khai.

Anh Nguyễn Đình Hiệp (Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) cũng không giấu được niềm vui khi cùng lúc nhận hai giải thưởng Môi giới khu vực miền Trung và Môi giới Uy tín của năm 2025.

Gắn bó với Batdongsan.com.vn hơn 10 năm, anh Đình Hiệp cho rằng nền tảng này mang lại nguồn khách hàng ổn định, thông tin sản phẩm đã được sàng lọc, tạo tiền đề để môi giới nâng cao kỹ năng đàm phán và cân bằng lợi ích giữa hai bên mua - bán.

Với anh Nguyễn Hữu Bảo, CEO Công ty TNHH NeWay Home (TP. HCM), Giải thưởng Nhà môi giới bất động sản Việt Nam mang ý nghĩa thiết thực cả ở góc độ cá nhân lẫn doanh nghiệp. "Giải thưởng giúp tôi gia tăng uy tín trong mắt khách hàng, đồng thời giúp doanh nghiệp được nhận biết nhiều hơn, dễ tiếp cận khách thuê hơn", anh cho biết.

Chuẩn hóa nghề môi giới trong kỷ nguyên số

Theo thống kê chưa đầy đủ, riêng tại các tỉnh, thành phố lớn hiện có khoảng 15.000 - 16.000 môi giới bất động sản đang hoạt động, song điều kiện hành nghề còn nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh này, chuẩn hóa nghề môi giới trở thành yêu cầu tất yếu giúp thị trường phát triển bền vững. Công nghệ là công cụ quan trọng, ghi nhận lịch sử hoạt động, hiệu quả giao dịch và mức độ uy tín của từng cá nhân.

Batdongsan.com.vn, với vai trò là nền tảng công nghệ bất động sản tiên phong, đã xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ môi giới, bao gồm xác nhận vào trao danh hiệu Nhà môi giới chuyên nghiệp, xây dựng hồ sơ xác thực và cả hệ thống đánh giá từ người dùng.

Trên nền tảng đó, Giải thưởng Nhà môi giới bất động sản Việt Nam được tổ chức nhằm vinh danh những cá nhân đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả giao dịch, đạo đức nghề nghiệp, mức độ minh bạch và đóng góp cho thị trường.

Điểm mới của mùa giải năm 2025 là lần đầu tiên có hạng mục dành cho doanh nghiệp, ghi nhận vai trò của tổ chức trong đào tạo và quản trị đội ngũ hành nghề. Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc năm 2025 đã được trao cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi.

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Khôi nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc năm 2025

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục Doanh nghiệp nổi bật năm 2025 gồm: Công ty Cổ phần BĐS Gia Han, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Nhà Phố Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ HIFRIENDZ, Công ty TNHH TM & DV MQHOUSE và Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Vingrand Center.

Từ những câu chuyện cá nhân đến sự góp mặt của các doanh nghiệp uy tín, nghề môi giới bất động sản đang dần thoát khỏi hình ảnh tự phát. Việc tôn vinh đúng người, đúng giá trị thông qua các giải thưởng chuyên môn được kỳ vọng sẽ củng cố niềm tin thị trường, đưa nghề môi giới tiến gần hơn tới chuẩn mực chuyên nghiệp và minh bạch.