Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ

25-12-2025 - 08:19 AM | Doanh nghiệp

Thành phố đánh giá cao sự chung tay của doanh nghiệp trong các hoạt động vì lợi ích cộng đồng, đồng thời xem đây là mô hình tích cực có thể nghiên cứu nhân rộng tại nhiều khu vực khác trong thời gian tới.

Dự án chỉnh trang, làm đẹp tuyến đường Lê Lợi đã được hoàn thành vào ngày 23/12/2025, mang lại diện mạo mới cho Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền tài trợ và trực tiếp triển khai dưới sự chấp thuận của UBND. TP.HCM.

Tuyến đường Lê Lợi dài khoảng 950m, kéo dài từ Nhà hát Thành phố đến quảng trường phía trước chợ Bến Thành, đi qua nhiều giao lộ quan trọng như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur… thuộc phường Sài Gòn và Bến Thành.

Đây là nơi tập trung nhiều công trình mang tính biểu tượng của TP.HCM như Nhà hát Thành phố, chợ Bến Thành, các khách sạn Caravelle, Continental, Rex, cùng các trung tâm thương mại lớn như Saigon Centre – Takashimaya.

Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ- Ảnh 1.

Theo phương án thống nhất dự án tập trung chỉnh trang trục đường Lê Lợi và khu vực Công Trường Lam Sơn, bao gồm cải tạo mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoàng Long cũ và chung cư số 9 Công Trường Lam Sơn, đồng thời nâng cấp vỉa hè hai bên và dải phân cách giữa đường.

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền triển khai đồng bộ nâng cấp vỉa hè, dải phân cách, bổ sung mảng xanh và hoa cỏ. Vỉa hè được lát đá granite bền vững.

Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ- Ảnh 2.

Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ- Ảnh 3.

Theo ghi nhận, mặt đứng các dãy nhà từ chợ Bến Thành đến khách sạn Rex, khu vực nhà hàng Hoằng Long và chung cư số 9 Công Trường Lam Sơn đã thay màu sơn mới.

Nhà hàng Hoằng Long bỏ trống nhiều năm, cây dại, rêu mốc mọc um tùm trên tường đã được làm sạch, sơn mới. Chung cư số 9 Công Trường Lam Sơn xuống cấp, nhếch nhác cũng thay diện mạo với 2 tông màu vàng cốm và xanh dương. Nhiều cửa cuốn của các dãy nhà bị vẽ bẩn cũng được tẩy, sơn mới.

Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ- Ảnh 4.

Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ- Ảnh 5.

Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ- Ảnh 6.

Việc hoàn thành chỉnh trang đường Lê Lợi là một phần trong định hướng nâng cấp không gian đô thị trung tâm TP.HCM theo nguyên tắc đồng bộ, chỉn chu và bền vững.

Dự án không chỉ góp phần cải thiện diện mạo của một tuyến phố trọng điểm, mà còn nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị, hướng tới hình ảnh TP.HCM xanh – sạch – đẹp, hiện đại và thân thiện.

Toàn cảnh tuyến đường đầu tiên tại Tp.HCM “làm đẹp” theo mô hình xã hội hoá, Khang Điền tài trợ- Ảnh 7.

