'Gã khổng lồ' đóng tàu của Samsung dự kiến đóng đơn hàng 3 tàu chở dầu 237 triệu USD tại một xưởng đóng tàu 'bí mật' ở Việt Nam

Theo The Korea Times, Samsung Heavy Industries, một công ty đóng tàu lớn của Hàn Quốc, cho biết rằng họ đã nhận được đơn đặt hàng trị giá 341,1 tỷ won (237 triệu USD) để đóng 3 tàu chở dầu cho một hãng vận tải Liberia.

Samsung Heavy cho biết rằng 3 tàu này sẽ được đóng tại 1 xưởng đóng tàu chưa được tiết lộ tại Việt Nam và dự kiến bàn giao vào tháng 3/2029, như một phần trong chiến lược đa dạng hóa cơ sở sản xuất của công ty.

Người phát ngôn của công ty cho biết: "Samsung Heavy, công ty vận hành một xưởng đóng tàu quy mô lớn tại Hàn Quốc và một nhà máy đóng tàu khối lớn tại Trung Quốc, đang mở rộng sản xuất tàu chở dầu thông qua quan hệ đối tác với các nhà đóng tàu trong và ngoài nước".

Công ty cho biết họ có kế hoạch đóng các tàu có giá trị gia tăng, chẳng hạn như tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), tàu container và cơ sở LNG nổi (FLNG) tại xưởng đóng tàu chính ở Geoje, tỉnh Gyeongsang Nam, đồng thời phát triển địa điểm này thành trung tâm phát triển công nghệ.

Samsung Heavy sẽ đảm nhiệm việc lập kế hoạch và mua sắm thiết bị chính cho tàu chở dầu, trong khi việc đóng tàu sẽ diễn ra tại các xưởng đóng tàu đối tác ở Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã giành được các đơn đặt hàng trị giá 5,2 tỷ USD trong năm nay, đạt 53% mục tiêu hàng năm là 9,8 tỷ USD.

Được biết Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (SHI) là một trong những Công ty đóng tàu lớn nhất thế giới và là thành viên chủ chốt của Tập đoàn Samsung tại Hàn Quốc. Được thành lập vào năm 1974, SHI chuyên về đóng tàu, kỹ thuật hải quân, và xây dựng các công trình ngoài khơi như giàn khoan dầu, tàu chở khí LNG, tàu container siêu lớn và các hệ thống điều khiển kỹ thuật số cho tàu biển.

Trước đó, ngày 26/6/2025, Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM) đã ký thỏa thuận hợp tác thực hiện giữa PVSM với Samsung Heavy Industries.

PVSM ký "Biên bản thỏa thuận hợp tác thực hiện" với Samsung Heavy Industries trong lĩnh vực đóng mới 2 chiếc tàu chở dầu thô loại Suez-max Crude oil tanke 156.850 DWT, 2 chiếc tàu chở sản phẩm dầu loại LR2 Product carrier 115.000 DWT. Dự kiến hai bên sẽ ký hợp đồng 11/2025, sau đó sẽ bắt đầu các công tác chuẩn bị cho việc thi công dự kiến khoảng 10/2026.

Trong tháng 5, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác Samsung Heavy Industries (SHI) do ông Namgoong Geumsung, Phó Chủ tịch điều hành làm trưởng đoàn.﻿

Phó Chủ tịch điều hành SHI bày tỏ mong muốn SHI sẽ có nhiều hơn cơ hội hợp tác với Petrovietnam và các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong lĩnh vực đóng tàu, mở ra một chương mới cho sự phát triển chung của cả hai bên.﻿