Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa

10-08-2025 - 07:10 AM | Doanh nghiệp

Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa

Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam là liên doanh giữa Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) của Việt Nam và 3 đối tác Hàn Quốc.

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (lần thứ 11) cho Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam để đầu tư thêm và mở rộng dự án nhà máy sửa chữa, đóng mới các loại tàu biển và gia công kết cấu thép.

Việc mở rộng hoạt động trong thời gian tới của doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các loại sản phẩm như tàu container, tàu chở ô tô...

Doanh﻿ nghiệp thực hiện dự án là liên doanh Việt Nam-Hàn Quốc, với phía Việt Nam là Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). Phía Hàn Quốc có 3 doanh nghiệp là HD Hyundai Mipo (HMD), Công ty TNHH nhà máy tàu biển & kỹ thuật xa bờ HD Korea (HDKSOE), và Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Hyundai (HEC).

Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa- Ảnh 1.

Tổng vốn đầu tư của dự án được nâng lên 8.126 tỷ đồng (351,8 triệu USD). Trong đó, các hoạt động mới là đầu tư cầu cảng số 4, 5, và 6 có tổng vốn đầu tư khoảng 1.547 tỷ đồng.

Cụ thể, hoạt động đầu tư cầu cảng số 4 có tổng giá trị 414,4 tỷ đồng (16,3 triệu USD), dự kiến sẽ sớm triển khai xây dựng và hoàn thành vào tháng 12/2026.﻿ Hoạt động đầu tư cầu cảng số 5 và 6 có tổng giá trị 1.133 tỷ đồng (44,5 triệu USD) sẽ sớm triển khai và hoàn thành vào tháng 12/2030.﻿

Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa- Ảnh 2.

﻿Với đầu tư mới này, liên doanh HD Hyundai Việt Nam có thể nâng quy mô đóng tàu mới lên 115.000 DWT và công suất năm lên 1.440.000 DWT năm 2030. Hiện tại, công suất của nhà máy là đóng tàu quy mô 110.000 DWT và công suất năm là 950.000 DWT, với các sản phẩm là tàu hàng rời, tàu chở dầu và hóa chất.

Đến nay dự án đã đưa vào khai thác và sử dụng gần 29 năm, công ty đã bàn giao 189 tàu chở hàng rời, tàu dầu với trọng tải từ 35.000 DWT đến 110.000 DWT (tính đến 25/7/2025). Trung bình mỗi năm công ty đóng và bàn giao khoảng 15 chiếc. Trong 3 năm 2022-2024, doanh nghiệp đóng được 40 tàu mới.﻿

Liên doanh đóng tàu Việt Nam - Hàn Quốc chuẩn bị đầu tư thêm hơn 1.500 tỷ đồng để mở rộng nhà máy tại Khánh Hòa- Ảnh 3.

Công ty định hướng đến năm 2030 sẽ đóng mới với công suất 23 tàu/năm và năm 2050 sẽ đóng mới 40 tàu/năm, có tải trọng tàu lên đến 150.000 DWT.

Theo đó, năm 2024, Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam đã bàn giao thành công 15 tàu, đạt doanh thu hơn 620 triệu USD. Năm 2025, công ty có kế hoạch giao 16 tàu và 9 cabin tàu, với doanh thu hơn 700 triệu USD.﻿

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

