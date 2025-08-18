Viconship và Hải An bắt tay lập liên doanh đóng tàu nghìn tỷ

CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán VSC) ngày 15/8 đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines với tỷ lệ góp 60% vốn điều lệ.

Cùng ngày, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH) cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn vào Hải An Green Shipping Lines với tỷ lệ sở hữu 40% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines – đang trong quá trình thành lập – sẽ có trụ sở chính tại Hải Phòng, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của doanh nghiệp, mục tiêu thành lập liên doanh này nhằm đóng mới tàu vận tải biển cỡ lớn, mở rộng khai thác các tuyến vận tải đường dài quốc tế. Dự kiến Viconship và Hải An sẽ góp vốn đầu tư khoảng 180 triệu USD (gần 4.700 tỷ đồng), trước mắt sẽ đóng mới một cặp tàu 7000 TEUs hoặc tương đương.

Đây là bước đi nhằm mở rộng quy mô đội tàu và nâng cao khả năng cạnh tranh của cả 2 doanh nghiệp trên các tuyến hàng hải trọng điểm trong khu vực và quốc tế. Việc đóng 2 tàu 7.000 TEUs sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển trên mỗi container, kết hợp lợi thế khai thác giữa cảng và đội tàu từ đó hỗ trợ mở rộng thị phần, tối ưu kế hoạch khai thác.

Hiện tại, nhóm cổ đông có liên quan đến Viconship đang sở hữu 15,31% vốn điều lệ của Hải An. Mối quan hệ hợp tác giữa 2 doanh nghiệp này là một sự kết hợp giữa hai thế mạnh bổ trợ cho nhau. Hải An có đội tàu vận tải, còn Viconship có hệ thống cầu cảng tại Hải Phòng.

Cụ thể, Viconship là một trong ba doanh nghiệp khai thác cảng biển hàng đầu, sở hữu và vận hành 4 cảng với tổng chiều dài cầu cảng 2km tại Hải Phòng, nếu tính cả VIMC Đình Vũ, nơi Viconship nắm giữ 36% cổ phần.

Đội tàu của Hải An duy trì công suất khai thác 6 chuyến/tuần, một tần suất ổn định và phù hợp với điều kiện thủy văn tại Hải Phòng. Tuy nhiên, với định hướng mở rộng sang các tuyến quốc tế như Ấn Độ (hợp tác với hãng tàu ZIM), Nam Trung Quốc, Hàn Quốc..., số lượng chuyến tàu hàng tuần của Hải An dự kiến sẽ tăng lên 9-10 chuyến, đặt ra nhu cầu về hệ thống cầu cảng đủ lớn để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, cả hai doanh nghiệp đều có chung một số khách hàng lớn, đặc biệt là các hãng tàu Hàn Quốc. Để tránh xung đột và cạnh tranh không lành mạnh, Ban lãnh đạo tiết lộ hai bên đã đạt được thỏa thuận về giá cước, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và lành mạnh trên thị trường.