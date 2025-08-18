Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viconship và Hải An bắt tay lập liên doanh đóng tàu nghìn tỷ

18-08-2025 - 09:39 AM | Doanh nghiệp

Viconship và Hải An bắt tay lập liên doanh đóng tàu nghìn tỷ

Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines – đang trong quá trình thành lập – sẽ có trụ sở chính tại Hải Phòng, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

CTCP Container Việt Nam (Viconship, mã chứng khoán VSC) ngày 15/8 đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines với tỷ lệ góp 60% vốn điều lệ.

Cùng ngày, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã chứng khoán HAH) cũng công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc góp vốn vào Hải An Green Shipping Lines với tỷ lệ sở hữu 40% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines – đang trong quá trình thành lập – sẽ có trụ sở chính tại Hải Phòng, vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của doanh nghiệp, mục tiêu thành lập liên doanh này nhằm đóng mới tàu vận tải biển cỡ lớn, mở rộng khai thác các tuyến vận tải đường dài quốc tế. Dự kiến Viconship và Hải An sẽ góp vốn đầu tư khoảng 180 triệu USD (gần 4.700 tỷ đồng), trước mắt sẽ đóng mới một cặp tàu 7000 TEUs hoặc tương đương.

Đây là bước đi nhằm mở rộng quy mô đội tàu và nâng cao khả năng cạnh tranh của cả 2 doanh nghiệp trên các tuyến hàng hải trọng điểm trong khu vực và quốc tế. Việc đóng 2 tàu 7.000 TEUs sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển trên mỗi container, kết hợp lợi thế khai thác giữa cảng và đội tàu từ đó hỗ trợ mở rộng thị phần, tối ưu kế hoạch khai thác.

Hiện tại, nhóm cổ đông có liên quan đến Viconship đang sở hữu 15,31% vốn điều lệ của Hải An. Mối quan hệ hợp tác giữa 2 doanh nghiệp này là một sự kết hợp giữa hai thế mạnh bổ trợ cho nhau. Hải An có đội tàu vận tải, còn Viconship có hệ thống cầu cảng tại Hải Phòng.

Cụ thể, Viconship là một trong ba doanh nghiệp khai thác cảng biển hàng đầu, sở hữu và vận hành 4 cảng với tổng chiều dài cầu cảng 2km tại Hải Phòng, nếu tính cả VIMC Đình Vũ, nơi Viconship nắm giữ 36% cổ phần.

Đội tàu của Hải An duy trì công suất khai thác 6 chuyến/tuần, một tần suất ổn định và phù hợp với điều kiện thủy văn tại Hải Phòng. Tuy nhiên, với định hướng mở rộng sang các tuyến quốc tế như Ấn Độ (hợp tác với hãng tàu ZIM), Nam Trung Quốc, Hàn Quốc..., số lượng chuyến tàu hàng tuần của Hải An dự kiến sẽ tăng lên 9-10 chuyến, đặt ra nhu cầu về hệ thống cầu cảng đủ lớn để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, cả hai doanh nghiệp đều có chung một số khách hàng lớn, đặc biệt là các hãng tàu Hàn Quốc. Để tránh xung đột và cạnh tranh không lành mạnh, Ban lãnh đạo tiết lộ hai bên đã đạt được thỏa thuận về giá cước, đảm bảo sự cạnh tranh công bằng và lành mạnh trên thị trường.

Viconship báo lãi sau thuế quý 2/2025 tăng 62,45%

Linh Linh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đập tan định kiến "nhảy đâu sập đó", bầu Đức thắng lớn khi chuối Việt Nam bứt phá chiếm gần 50% thị phần Trung Quốc, xuất khẩu tăng 55%

Đập tan định kiến "nhảy đâu sập đó", bầu Đức thắng lớn khi chuối Việt Nam bứt phá chiếm gần 50% thị phần Trung Quốc, xuất khẩu tăng 55% Nổi bật

Lần đầu tiên trong lịch sử, có 10.000 tỷ đồng vẫn chưa chắc vào Top20 người giàu nhất TTCK Việt Nam, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 21% trong 2 tuần

Lần đầu tiên trong lịch sử, có 10.000 tỷ đồng vẫn chưa chắc vào Top20 người giàu nhất TTCK Việt Nam, tài sản tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng 21% trong 2 tuần Nổi bật

Công bố 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam: Tổng nộp 244.400 tỷ đồng, 48 đơn vị nộp trên nghìn tỷ

Công bố 100 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam: Tổng nộp 244.400 tỷ đồng, 48 đơn vị nộp trên nghìn tỷ

08:08 , 18/08/2025
Chicilon Media bổ nhiệm CEO mới, phủ sóng toàn quốc sau 8 giờ

Chicilon Media bổ nhiệm CEO mới, phủ sóng toàn quốc sau 8 giờ

08:00 , 18/08/2025
Biến động nhân sự tại Thaco: Tổng giám đốc Phạm Văn Tài xin nghỉ sau hơn 20 năm gắn bó, tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp ngồi 'ghế nóng'

Biến động nhân sự tại Thaco: Tổng giám đốc Phạm Văn Tài xin nghỉ sau hơn 20 năm gắn bó, tỷ phú Trần Bá Dương trực tiếp ngồi 'ghế nóng'

00:00 , 18/08/2025
[Chuyện gì đang xảy ra] Quả trứng gà ‘đỏng đảnh’ và ‘chàng nông dân’ gan lì Hoà Phát

[Chuyện gì đang xảy ra] Quả trứng gà ‘đỏng đảnh’ và ‘chàng nông dân’ gan lì Hoà Phát

21:03 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên