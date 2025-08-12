Siêu tàu "Made by Vietnam" trọng tải 7.990 tấn vừa hạ thủy thành công: Ngành đóng tàu Việt vươn xa

Ngày 9/8/2025, Công ty Đóng tàu Bạch Đằng (đơn vị thành viên của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC) hạ thủy thành công tàu Great Whale (Cá voi Lớn), ký hiệu thiết kế: RT93-26.

Great Whale là tàu chở dầu/hóa chất quốc tế 9.300m3, trọng tải toàn phần 7.990 tấn. Con tàu hoàn toàn do Công ty Đóng tàu Bạch Đằng - đơn vị có quy mô lớn và là "cái nôi" của ngành đóng tàu cả nước - thực hiện.

Sự kiện này khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của ngành đóng tàu Việt Nam, không chỉ đáp ứng thị trường nội địa mà còn vươn tới các tiêu chuẩn quốc tế.

"Công ty Đóng tàu Bạch Đằng là cái nôi của những con tàu vượt đại dương, đã mang lại những thành tích vẻ vang, những chiến công vang dội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Ông Từ Minh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Đóng tàu Bạch Đằng phát biểu lại Lễ kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống (20/7/1964 - 20/7/2024) của Công ty.

Tàu chở dầu/hóa chất Great Whale là sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật cao, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định của Đăng kiểm Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về an toàn hàng hải, môi trường và vận hành. Tàu được thiết kế hoạt động trên vùng biển quốc tế, cấp không hạn chế, với thông số kỹ thuật cơ bản như sau: - Chiều dài lớn nhất (Lmax): 120,90 m - Chiều dài thiết kế (Ltk): 112,90 m - Chiều rộng (B): 17,60 m - Chiều cao mạn (D): 9,30 m - Mớn nước thiết kế (d): 7,120 m - Trọng tải toàn phần: 7.990 tấn - Tổng dung tích (GT): 5.264 - Cấp tàu: *VRH TOB, CTII&III, ACCOM.NC, PSPC-WBT, ESP. - Được đóng mới theo quy phạm kỹ thuật TCVN và dưới sự giám sát chặt chẽ của Chi cục Đăng kiểm số 10 - Đăng kiểm Việt Nam. Nguồn: SBIC

Tàu Great Whale (Cá voi Lớn) chuẩn bị hạ thủy. Ảnh: SBIC

Tàu Great Whale hạ thủy thành công ngày 9/8/2025. Ảnh: SBIC

Tàu Great Whale "Made by Vietnam" đáp ứng tiêu chuẩn môi trường khắt khe của IMO

Là tàu chở dầu/hóa chất, Great Whale không chỉ đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật mà còn đảm bảo yếu tố bảo vệ môi trường.

Trong số đó có tiêu chuẩn ESP (Chương trình Khảo sát Nâng cao) do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) ban hành. ESP không chỉ tập trung vào an toàn vận hành mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ môi trường biển bằng cách giảm thiểu rủi ro ô nhiễm từ các sự cố hàng hải.

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của ESP là khả năng giảm thiểu rủi ro dầu tràn – một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm biển. Đối với tàu chở dầu, ESP yêu cầu kiểm tra nâng cao các khu vực dễ bị ăn mòn như két nước dằn và khoang hàng, sử dụng phương pháp đo độ dày kim loại và kiểm tra lớp phủ bảo vệ (PSPC).

Việc phát hiện sớm hư hỏng cấu trúc giúp tránh các sự cố như ăn mòn, vỡ tàu hoặc rò rỉ dầu... giúp ngăn ngừa tai nạn hàng hải và ô nhiễm môi trường từ dầu tràn hoặc hàng rời - vốn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái biển, động vật hoang dã và nguồn nước.

Công nhân đang dọn dẹp những tảng đá phủ đầy dầu từ tàu chở dầu Exxon Valdez bị mắc cạn (năm 1989) tại Prince William Sound, Alaska, Mỹ. Ảnh: Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council/NOAA

Sau các tai nạn lớn như vụ chìm tàu Exxon Valdez năm 1989 tại Alaska (Mỹ) gây thảm họa môi trường khi giải phóng khoảng 11 triệu gallon dầu thô ra biển, ESP đã được phát triển để tăng cường kiểm tra, dẫn đến giảm đáng kể số lượng dầu tràn toàn cầu từ 1990 đến nay, theo báo cáo của IMO.

Điều này không chỉ bảo vệ môi trường biển mà còn phù hợp với Công ước quốc tế về phòng ngừa ô nhiễm từ tàu biển (MARPOL) do IMO ban hành.

So với khảo sát thông thường, ESP khác biệt ở mức độ chi tiết cao hơn, yêu cầu chuẩn bị trước (survey programme phải nộp 6 tháng trước khảo sát đặc biệt) và tập trung vào ngăn chặn rủi ro môi trường.