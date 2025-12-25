Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BSR đạt mốc doanh thu hợp nhất 140.000 tỷ đồng

25-12-2025 - 13:30 PM | Doanh nghiệp

Vào lúc 10h45 ngày 23/12/2025, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức “Countdown đến mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2025” với cột mốc ấn tượng: doanh thu hợp nhất đạt 140.000 tỷ đồng, sản lượng xuất bán đạt 7.710.409 tấn.

Đây là dấu mốc quan trọng, ghi nhận nỗ lực bền bỉ và tinh thần quyết tâm cao độ của toàn thể cán bộ, công nhân viên BSR trong bối cảnh thị trường năng lượng nhiều biến động.

Theo kế hoạch, năm 2025, BSR ước đạt sản lượng 7.907.293 tấn, tương đương 108% kế hoạch quản trị; doanh thu đạt 142.800 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 4.700 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 14.300 tỷ đồng. Những con số này tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của BSR trong phát triển kinh tế địa phương cũng như đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia.

Với kết quả sản xuất kinh doanh vượt trội, năm 2025, BSR được Petrovietnam vinh danh là đơn vị hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị, đồng thời lọt Top 7 thương hiệu lớn nhất thị trường niêm yết theo bình chọn của Forbes Việt Nam. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho chiến lược vận hành hiệu quả, tư duy quản trị linh hoạt và năng lực cạnh tranh ngày càng được nâng cao của doanh nghiệp.

Để hoàn thành và vượt mức toàn bộ các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, BSR đã vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định với công suất bình quân quy đổi lên tới 120%. Công ty cũng tận dụng hiệu quả "cửa sổ cơ hội" khi giá dầu thô giảm trong khi giá sản phẩm không giảm tương ứng, thậm chí có thời điểm đi ngược chiều, qua đó tối ưu hóa biên lợi nhuận. Đặc biệt, BSR chủ động điều hành sản xuất và tiêu thụ bám sát các kịch bản sản xuất kinh doanh được xây dựng và cập nhật thường xuyên theo diễn biến giá dầu và crack spread, từ đó linh hoạt điều chỉnh công suất, gia tăng tồn kho chiến lược và đẩy mạnh tiêu thụ khi thị trường thuận lợi.

BSR đạt mốc doanh thu hợp nhất 140.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ban lãnh đạo Công ty tặng quà cho tập thể cán bộ, công nhân viên BSR đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động BSR đã không quản khó khăn, thách thức, đồng lòng, chung sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tổng Giám đốc nhấn mạnh: "Thành quả hôm nay là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao của tập thể BSR. Tôi đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ kỹ sư, người lao động trực tiếp vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả trong mọi điều kiện".

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Việt Thắng, kết quả đạt được không chỉ là thành tích về mặt con số, mà còn thể hiện sự trưởng thành vượt bậc của BSR trong công tác quản trị, điều hành, ứng phó linh hoạt với biến động thị trường và từng bước khẳng định năng lực cạnh tranh ở tầm khu vực.

Phát biểu chúc mừng tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể BSR trong việc chủ động xây dựng các kịch bản sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm 2025, qua đó vượt qua hiệu quả những biến động phức tạp của giá dầu và các thách thức khách quan. Chủ tịch HĐQT nhấn mạnh, dù đối mặt với điều kiện thời tiết bất lợi, BSR vẫn bảo đảm nguồn nguyên liệu, duy trì Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ổn định ở công suất cao, đồng thời giữ vững an toàn tuyệt đối với hơn 50 triệu giờ công an toàn. Nhân dịp này, Chủ tịch HĐQT BSR kêu gọi người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm sản xuất kinh doanh 2026.

Với nền tảng vững chắc đã được tạo dựng, cùng khát vọng bứt phá mạnh mẽ, BSR đang tự tin bước sang giai đoạn phát triển mới, tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột của Petrovietnam và động lực tăng trưởng quan trọng của tỉnh Quảng Ngãi trong những năm tới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

