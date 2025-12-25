CII dự kiến huy động 780 tỷ đồng từ kênh trái phiếu để làm gì?

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa công bố thông tin liên quan đến việc chào bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp.

Theo đó, để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, Hội đồng quản trị của CII đã thông qua kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu.

Cụ thể, CII dự kiến chào bán 2.800 trái phiếu, qua đó huy động 280 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là trái riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 60 tháng.

Ngoài ra, CII cũng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.

Ảnh minh họa

Được biết, CII phát hành lô trái phiếu này nhằm mục đích huy động vốn để đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Trước đó, ngày 19/12/2025, Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức BOT đã chính thức khởi công.

Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 36.125 tỷ đồng, 100% vốn do Nhà đầu tư huy động và triển khai thực hiện. Hình thức đầu tư gồm BOT, thu phí hoàn vốn tuyến cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Cầu Mỹ Thuận.

Liên danh nhà đầu tư tham gia dự án này gồm CII, CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Tasco (MCK: HUT, sàn HNX), Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Đầu tư CII. Trong đó, nhóm CII tham gia với tỷ lệ vốn góp là 55%.

Thời gian thi công dự án khoảng 3 năm (từ năm 2025 đến năm 2028), thời gian thu phí dự kiến khoảng 17 năm 2 tháng (từ năm 2029 đến năm 2046).

Sau lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, CII cũng đã thông qua Nghị quyết số 164/NQ-HĐQT (NK 2022 - 2027) về việc tạm thời chưa chi trả cổ tức bằng tiền tại đợt ngày 1/1/2026 và ngày 1/4/2026 nhằm tập trung tối đa nguồn vốn để thực hiện dự án này.

Theo lý giải của CII, trong giai đoạn đầu triển khai, dự án chưa thể giải ngân ngay vốn vay ngân hàng, do đó doanh nghiệp cần chủ động bố trí và tập trung nguồn lực nhằm đảm bảo tiến độ cho dự án.

Đồng thời, CII còn thông qua Nghị quyết số 165/NQ/HĐQT nhằm điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (đã được ĐHĐCĐ phê duyệt hồi tháng 4/2025) để hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu này nhằm mục huy động vốn cho dự án nêu trên.



