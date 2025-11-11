Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Saigonres còn 200 tỷ đồng vốn huy động chưa giải ngân

11-11-2025 - 18:58 PM | Doanh nghiệp

Tính đến 7/11/2025, Saigonres mới giải ngân 194,85 tỷ đồng trong tổng số vốn huy động 394,85 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ kết thúc hồi tháng 5/2025, còn lại 200 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, MCK: SGR, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 7/5/2025, Saigonres đã chào bán thành công gần 9,9 triệu cổ phiếu SGR với giá 40.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền đã huy động được từ đợt chào bán là 394,85 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, Saigonres sẽ sử dụng số tiền thu được nêu trên vào các mục đích sau:

Saigonres còn 200 tỷ đồng vốn huy động chưa giải ngân- Ảnh 1.

Nguồn: SGR

Tính đến ngày 7/11/2025, Saigonres đã giải ngân số tiền 194,85 tỷ đồng, còn lại 200 tỷ đồng để đầu tư, tài trợ dự án Khu đô thị Sinh Thái Việt Xanh chưa được sử dụng.

Theo tìm hiểu, dự án Khu đô thị sinh thái Việt Xanh do Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Hòa Bình (công ty con của Saigonres) là chủ đầu tư. Dự án có quy mô 49 ha tại xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (cũ); tổng mức đầu tư dự kiến 1.100 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, Saigonres mang về doanh thu thuần hơn 19,8 tỷ đồng, giảm 65,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 3,1 tỷ đồng, giảm 93,1%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 44,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp 7,5 lần cùng kỳ.

Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt hơn 15,5 tỷ đồng, giảm 63,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Saigonres mang về doanh thu thuần hơn 182 tỷ đồng, tăng 54,4% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 83,4 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Năm 2025, Saigonres lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 1.025 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 320 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 17,8% kế hoạch doanh thu và 26,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Saigonres tăng 14,6% so với đầu năm, lên mức hơn 2.581,7 tỷ đồng; tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.131,5 tỷ đồng, giảm 11,4%.


Theo PV

An ninh tiền tệ

