Sevago ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chuyển mình cho mục tiêu lớn

Được thành lập vào năm 2009, qua 16 năm phát triển, Sevago hiện là đối tác đáng tin cậy của nhiều thương hiệu trang sức nổi tiếng tại Việt Nam. Doanh nghiệp được biết đến với sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống, công nghệ chế tác hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc thay đổi nhận diện thương hiệu là một bước trong lộ trình phát triển dài hạn nhằm nâng cao vị thế doanh nghiệp, từ đó dẫn dắt sự đổi mới và đưa những giá trị chế tác Việt Nam gia tăng hiện diện trên thị trường Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Chí Nhân – Tổng Giám đốc Sevago phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Chí Nhân - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Sevago khẳng định: "Nhận diện thương hiệu mới khẳng định tầm nhìn hướng đến một doanh nghiệp chuẩn mực, có chiều sâu và nội lực. Sevago sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và hệ thống vận hành để tạo ra những giá trị bền vững và chung tay lan tỏa những giá trị tinh hoa của kim hoàn Việt vươn ra thế giới".

Đại diện Sevago cho biết, doanh nghiệp lấy chính trực làm kim chỉ nam, trách nhiệm làm phương châm hoạt động, dẫn dắt sự đổi mới từ sự kết hợp tài hoa, sáng tạo của con người với công nghệ tiên tiến. Đồng thời, Sevago gia tăng sức mạnh từ việc hợp tác với đối tác và cộng đồng để tạo ra giá trị và thúc đẩy sự phát triển. Song song đó, công ty cũng theo đuổi sự bền vững và xem phụng sự xã hội, môi trường, con người là sứ mệnh cao nhất.

Buổi lễ cũng là dịp công bố kết quả và trao giải thưởng của chiến dịch thi đua "Sevago: Dấu ấn 16 năm – 16 ngày bứt tốc". Đây là hoạt động nổi bật chào mừng 16 năm thành lập Công ty, thể hiện quyết tâm và khí thế đổi mới của toàn bộ hệ thống.

Với hệ thống nhà xưởng quy mô lớn, cùng đội ngũ nghệ nhân, chuyên viên chế tác tay nghề cao…, Sevago cung ứng ra thị trường hàng triệu sản phẩm mỗi năm, đáp ứng linh hoạt nhiều dòng sản phẩm đa dạng. Năng lực thiết kế và sản xuất ODM/OEM, kết hợp với kho dữ liệu thiết kế số lượng lớn sẵn có, cho phép doanh nghiệp phát triển và tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu từng đối tác, phù hợp nhiều phân khúc và thị hiếu tiêu dùng.

Vào tháng 9/2025, với những đóng góp cho ngành kim hoàn Việt Nam và thị trường, Sevago đã được vinh danh Thương hiệu Uy tín hàng đầu Châu Á 2025 (Asia’s Top Trusted Brand Award) do Asia Business Centre trao tặng. Đây được xem là minh chứng cho uy tín, chất lượng và nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo và các quản lý cấp cao trong hệ thống chúc mừng cột mốc chuyển mình của Sevago.

Trên nền tảng uy tín thương hiệu suốt 16 năm phát triển, với việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới, Sevago đang hướng đến nâng cao vị thế trong lĩnh vực chế tác, sản xuất, kinh doanh trang sức, tiến ra thị trường khu vực và quốc tế.