Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sevago ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chuyển mình cho mục tiêu lớn

26-12-2025 - 16:30 PM | Doanh nghiệp

Sevago ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chuyển mình cho mục tiêu lớn

Ngày 25/12, Công ty TNHH MTV Sen Vàng Việt Nam (Sevago) công bố nhận diện thương hiệu mới tại lễ kỷ niệm 16 năm thành lập (25/12/2009 – 25/12/2025). Sự kiện nằm trong kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, hướng đến nâng tầm vị thế và phát triển bền vững trong lĩnh vực chế tác, sản xuất và kinh doanh trang sức.

Được thành lập vào năm 2009, qua 16 năm phát triển, Sevago hiện là đối tác đáng tin cậy của nhiều thương hiệu trang sức nổi tiếng tại Việt Nam. Doanh nghiệp được biết đến với sự kết hợp giữa kỹ thuật thủ công truyền thống, công nghệ chế tác hiện đại và quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc thay đổi nhận diện thương hiệu là một bước trong lộ trình phát triển dài hạn nhằm nâng cao vị thế doanh nghiệp, từ đó dẫn dắt sự đổi mới và đưa những giá trị chế tác Việt Nam gia tăng hiện diện trên thị trường Đông Nam Á.

Sevago ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chuyển mình cho mục tiêu lớn- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Chí Nhân – Tổng Giám đốc Sevago phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn Chí Nhân - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Sevago khẳng định: "Nhận diện thương hiệu mới khẳng định tầm nhìn hướng đến một doanh nghiệp chuẩn mực, có chiều sâu và nội lực. Sevago sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và hệ thống vận hành để tạo ra những giá trị bền vững và chung tay lan tỏa những giá trị tinh hoa của kim hoàn Việt vươn ra thế giới".

Đại diện Sevago cho biết, doanh nghiệp lấy chính trực làm kim chỉ nam, trách nhiệm làm phương châm hoạt động, dẫn dắt sự đổi mới từ sự kết hợp tài hoa, sáng tạo của con người với công nghệ tiên tiến. Đồng thời, Sevago gia tăng sức mạnh từ việc hợp tác với đối tác và cộng đồng để tạo ra giá trị và thúc đẩy sự phát triển. Song song đó, công ty cũng theo đuổi sự bền vững và xem phụng sự xã hội, môi trường, con người là sứ mệnh cao nhất.

Sevago ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chuyển mình cho mục tiêu lớn- Ảnh 2.

Buổi lễ cũng là dịp công bố kết quả và trao giải thưởng của chiến dịch thi đua "Sevago: Dấu ấn 16 năm – 16 ngày bứt tốc". Đây là hoạt động nổi bật chào mừng 16 năm thành lập Công ty, thể hiện quyết tâm và khí thế đổi mới của toàn bộ hệ thống.

Với hệ thống nhà xưởng quy mô lớn, cùng đội ngũ nghệ nhân, chuyên viên chế tác tay nghề cao…, Sevago cung ứng ra thị trường hàng triệu sản phẩm mỗi năm, đáp ứng linh hoạt nhiều dòng sản phẩm đa dạng. Năng lực thiết kế và sản xuất ODM/OEM, kết hợp với kho dữ liệu thiết kế số lượng lớn sẵn có, cho phép doanh nghiệp phát triển và tùy chỉnh sản phẩm theo yêu cầu từng đối tác, phù hợp nhiều phân khúc và thị hiếu tiêu dùng.

Vào tháng 9/2025, với những đóng góp cho ngành kim hoàn Việt Nam và thị trường, Sevago đã được vinh danh Thương hiệu Uy tín hàng đầu Châu Á 2025 (Asia’s Top Trusted Brand Award) do Asia Business Centre trao tặng. Đây được xem là minh chứng cho uy tín, chất lượng và nỗ lực không ngừng của doanh nghiệp.

Sevago ra mắt nhận diện thương hiệu mới, chuyển mình cho mục tiêu lớn- Ảnh 3.

Ban lãnh đạo và các quản lý cấp cao trong hệ thống chúc mừng cột mốc chuyển mình của Sevago.

Trên nền tảng uy tín thương hiệu suốt 16 năm phát triển, với việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới, Sevago đang hướng đến nâng cao vị thế trong lĩnh vực chế tác, sản xuất, kinh doanh trang sức, tiến ra thị trường khu vực và quốc tế.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
Sevago

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 ngày trước khi Vingroup công bố rút lui khỏi đường sắt cao tốc, đối thủ THACO tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng lên trên 40.500 tỷ

1 ngày trước khi Vingroup công bố rút lui khỏi đường sắt cao tốc, đối thủ THACO tăng vốn thêm 10.000 tỷ đồng lên trên 40.500 tỷ Nổi bật

Cú bắt tay giữa Vingroup và IDICO: Tiên phong áp dụng cơ chế Mua bán điện trực tiếp, giải "cơn khát" điện sạch cho FDI

Cú bắt tay giữa Vingroup và IDICO: Tiên phong áp dụng cơ chế Mua bán điện trực tiếp, giải "cơn khát" điện sạch cho FDI Nổi bật

Doanh nghiệp bảo hiểm kiến nghị miễn thuế giá trị gia tăng dịch vụ phi nhân thọ, Bộ Tài chính nói gì?

Doanh nghiệp bảo hiểm kiến nghị miễn thuế giá trị gia tăng dịch vụ phi nhân thọ, Bộ Tài chính nói gì?

15:56 , 26/12/2025
VAL và chiến lược Vươn Tầm chuỗi cung ứng khu vực

VAL và chiến lược Vươn Tầm chuỗi cung ứng khu vực

15:30 , 26/12/2025
AI mở lối cho chuỗi cung ứng FMCG: Viettel Solutions đưa ra lời giải từ thực tiễn

AI mở lối cho chuỗi cung ứng FMCG: Viettel Solutions đưa ra lời giải từ thực tiễn

14:52 , 26/12/2025
"Ông lớn" đứng sau Kho LNG Thị Vải chuẩn bị nước cờ 100.000 tỷ, hé lộ kế hoạch M&A

"Ông lớn" đứng sau Kho LNG Thị Vải chuẩn bị nước cờ 100.000 tỷ, hé lộ kế hoạch M&A

14:42 , 26/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên