"Ông lớn" đứng sau Kho LNG Thị Vải chuẩn bị nước cờ 100.000 tỷ, hé lộ kế hoạch M&A

Thông tin từ Petrovietnam cho biết, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có kế hoạch đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 – 2030.

Trong năm qua, Công ty mẹ PV GAS được giao 12 dự án/đầu việc với giá trị giải ngân trên 3,3 nghìn tỷ đồng. Các dự án đã được triển khai tích cực, bám sát tiến độ kế hoạch; tổng giá trị giải ngân của Công ty mẹ đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch.

Các dự án lớn đang được PV GAS triển khai như: Dự án mở rộng, nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm; Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; Dự án kho LNG tại Bắc Bộ/Bắc Trung Bộ; Dự án kho cảng PV GAS - Hải Phòng; Dự án tách Ethane tại Dinh Cố; Dự án cấp khí cho Nhà máy điện Long An 1, 2; Dự án nâng công suất đường ống dẫn khí Phú Mỹ - Hồ Chí Minh; Dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sư Tử Trắng; Dự án đường ống thu gom và vận chuyển khí mỏ Tuna;…

PV GAS cũng đang triển khai nghiên cứu nâng cấp, mở rộng cảng PV GAS Vũng Tàu; triển khai dự án sản xuất hydrogen quy mô nhỏ; cấp nhiệt lạnh cho khách hàng; chủ động phương án cấp khí cho Khu vực Tây Nam Bộ qua các FSRU;... Cùng với đó, PV GAS cùng với Petrovietnam và các đơn vị trong và ngoài ngành tích cực nghiên cứu các dự án với hình thức hợp tác đầu tư, liên kết chuỗi; tham gia phát triển cụm các dự án chiến lược quốc gia – Trung tâm công nghiệp năng lượng sinh thái; Phối trộn Hydro với khí tự nhiên và vận chuyển, phân phối bằng đường ống, công trình khí hiện hữu của PV GAS;...

Bước sang năm 2026, PV GAS dự kiến đẩy mạnh triển khai và đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm với giá trị giải ngân đầu tư xây dựng theo kế hoạch là hơn 9.000 tỷ đồng. Đây được xem là bước đệm quan trọng cho chiến lược dài hạn hơn, khi trong giai đoạn 2026 – 2030, Tổng công ty định hướng đầu tư mạnh mẽ với tổng nguồn vốn ước tính hơn 100.000 tỷ đồng.

Tổng Giám đốc PV GAS Phạm Văn Phong cho biết, hạ tầng LNG là một trong những ưu tiên quan trọng trong chiến lược đầu tư của đơn vị trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và sự suy giảm của nguồn khí nội địa, các nguồn khí mới trong ngắn hạn chưa thể đưa vào. Việc bổ sung LNG không chỉ là nhu cầu tất yếu mà còn là bước đi quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng, thực hiện mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Bên cạnh đó, PV GAS sẽ chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư thượng nguồn, hạ nguồn, thực hiện các thương vụ M&A và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp. PV GAS định hướng tiếp tục củng cố hạ tầng công nghiệp năng lượng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT PV GAS, PV GAS đang ở giai đoạn tăng tốc và phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất. Sau 5 năm, doanh thu và lợi nhuận tăng gần gấp đôi, trong bối cảnh khó khăn nhiều hơn thuận lợi.

Giai đoạn 5 năm tiếp theo, đặc biệt, năm bản lề 2026, PV GAS sẽ triển khai mạnh mẽ chiến lược, lấy sản xuất, vận hành làm trung tâm, đầu tư làm nền tảng và kinh doanh mở rộng thị trường làm động lực để chủ động, tham gia tích cực, sâu rộng và xuyên suốt vào cả chuỗi giá trị khí và LNG khép kín từ thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn.

Năm 2025, PV GAS ghi nhận nhiều kỷ lục trong lịch sử 35 năm hoạt động. Doanh thu hợp nhất đạt mức kỷ lục 134.000 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2024, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tổng công ty. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đồng thời đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 7.800 tỷ đồng.



