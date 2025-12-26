Doanh nghiệp bảo hiểm kiến nghị miễn thuế giá trị gia tăng dịch vụ phi nhân thọ, Bộ Tài chính nói gì?

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon đã nêu nhiều vướng mắc liên quan đến chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bảo hiểm, việc triển khai định danh điện tử tổ chức, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo địa giới hành chính mới, cũng như tình trạng vận hành chưa ổn định của hệ thống thuế điện tử. Các nội dung này đã được Bộ Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp giải đáp trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành.

Theo doanh nghiệp, tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Đài Loan, Trung Quốc, Singapore…, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ thường thuộc đối tượng không chịu thuế hoặc được miễn, giảm thuế.

Doanh nghiệp cho rằng bản chất của hoạt động bảo hiểm là nhằm khôi phục tổn thất kinh tế, giảm thiểu rủi ro và gánh nặng tài chính cho người dân, chứ không tạo ra giá trị gia tăng mới như các loại hình dịch vụ thương mại khác.

Trong khi đó, tại Việt Nam, cả doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức, cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm vẫn phải nộp thuế GTGT đối với dịch vụ này, đặt ra câu hỏi về tính hợp lý của chính sách thuế hiện hành. Từ thực tế đó, doanh nghiệp kiến nghị xem xét giảm, miễn hoặc không áp dụng thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm, góp phần tăng cường an sinh xã hội và giảm áp lực cho ngân sách nhà nước khi xảy ra rủi ro.

Trả lời nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT đã quy định "bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Quy định này tiếp tục được kế thừa tại Luật Thuế GTGT số 48/2024/QH15. Đối với bảo hiểm phi nhân thọ, do loại hình bảo hiểm này gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh nên để bảo đảm tính công bằng trong chính sách thuế và tạo cơ sở cho doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, pháp luật hiện hành quy định bảo hiểm phi nhân thọ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT là phù hợp.

Liên quan đến việc triển khai Nghị định số 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, doanh nghiệp phản ánh dù nghị định đã có quy định về quy trình thực hiện nhưng việc ban hành hướng dẫn chi tiết còn chậm, dẫn đến khó khăn trong việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu với cơ quan thuế, đặc biệt đối với các tổ chức có người đại diện pháp luật là người nước ngoài. Ngoài ra, việc chưa có quy chuẩn thống nhất để doanh nghiệp cập nhật thông tin cho các bên liên quan như tài khoản thuế điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số cũng khiến quá trình xử lý hồ sơ kéo dài.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức được thực hiện tại Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, hiện nay là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) thuộc Bộ Công an. Trong quy trình này, Bộ Tài chính là đơn vị phối hợp, trong đó Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể phối hợp xác thực thông tin doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc diện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Cục Thuế phối hợp xác thực thông tin của các tổ chức đã được cấp mã số thuế. Để chuẩn bị cho việc cấp tài khoản định danh điện tử tổ chức, cơ quan thuế đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu và các thông tin còn thiếu theo quy định. Trường hợp thông tin chưa chính xác, người nộp thuế phải thực hiện cập nhật tại cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại Thông tư 105/2020/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung).

Về vướng mắc trong kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân do sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính từ ngày 1/7/2025, doanh nghiệp đặt câu hỏi về việc xác định địa bàn nộp thuế khi chi nhánh phải kê khai gộp về trụ sở chính. Bộ Tài chính dẫn chiếu Thông tư 80/2021/TT-BTC, theo đó pháp luật hiện hành chỉ quy định việc phân bổ thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại tỉnh khác. Đối với các đơn vị cùng địa bàn tỉnh với trụ sở chính, số thuế thu nhập cá nhân được xác định chung với trụ sở chính. Hiện nay, hệ thống Thuế điện tử và HTKK đã hỗ trợ kiểm soát việc kê khai địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh theo địa giới hành chính mới, đồng thời Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế đã tự động cung cấp thông tin địa bàn nộp thuế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối với phản ánh hệ thống kê khai thuế điện tử thường xuyên bị gián đoạn, cơ quan thuế cho biết trong tháng 7/2025, Cục Thuế đã tiến hành nâng cấp hệ thống để đáp ứng việc sáp nhập các cơ quan thuế, do đó trong thời gian này có thời điểm xảy ra tình trạng truy cập và nộp tờ khai chưa thuận lợi. Sau giai đoạn nâng cấp, hệ thống đã hoạt động ổn định, các tờ khai của doanh nghiệp nộp ngày 1/7/2025 đã được hạch toán thành công và cơ quan thuế đã liên hệ để hướng dẫn cụ thể.

Liên quan đến việc nộp danh sách thông tin nhân viên và chi tiết thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, doanh nghiệp phản ánh có một số kỳ không khớp dữ liệu do phát sinh bù trừ số thuế được hoàn sau quyết toán năm 2024, dẫn đến không thể nộp hồ sơ trên hệ thống. Cơ quan thuế cho biết, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và tự động hóa việc hoàn thuế thu nhập cá nhân, hệ thống công nghệ thông tin đã được nâng cấp để hỗ trợ tổ chức chi trả cung cấp thông tin số thuế đã khấu trừ, nộp thay cho cá nhân. Trường hợp tổ chức chi trả có số thuế nộp thừa sau quyết toán và thực hiện bù trừ với kỳ tiếp theo, việc xử lý được thực hiện theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC. Đồng thời, Cục Thuế ghi nhận đề xuất của doanh nghiệp về việc bổ sung chức năng hỗ trợ kỹ thuật trên hệ thống và cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn nghiên cứu, nâng cấp ứng dụng trong thời gian tới.



