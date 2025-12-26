Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát Đạt (PDR) vừa sở hữu thêm gần 46.700m2 đất phát triển dự án cao tầng tại Đồng Nai

26-12-2025 - 18:39 PM | Doanh nghiệp

Phát Đạt (PDR) vừa trúng đấu giá 2 lô đất thực hiện dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng với tổng diện tích gần 46.700m2 tại tỉnh Đồng Nai.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố thông tin liên quan đến việc nhận Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai, đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng quỹ đất của doanh nghiệp địa ốc này.

Theo Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 25/12/2025, Phát Đạt được công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng ven sông tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Khu đất có tổng diện tích 19.204,13m2, với tổng diện tích sàn xây dựng 146.072,02m2.

Tiếp đó, theo Quyết định số 3314/QĐ-UBND ngày 26/12/2025, doanh nghiệp địa ốc này tiếp tục được UBND tỉnh Đồng Nai công nhận trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai (thửa đất số 71, tờ bản đồ địa chính số 86). Dự án này có quy mô 27.455m2, với tổng diện tích sàn xây dựng 212.029,65m2.

Như vậy, tổng diện tích 2 khu đất mà Phát Đạt vừa trúng đấu giá tại tỉnh Đồng Nai là gần 46.660m2, với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 358.000m2.

Đồng Nai được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, hưởng lợi lớn từ làn sóng dịch chuyển đầu tư và phát triển hạ tầng vùng TP.HCM. Việc trúng đấu giá và được công nhận quyền sử dụng đất tại địa phương này cho thấy Phát Đạt đang tiếp tục kiên định chiến lược gia tăng quỹ đất sạch tại các thị trường giàu tiềm năng, đặc biệt là các tỉnh vệ tinh phía Nam.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản dần bước vào giai đoạn tái cơ cấu, việc sở hữu quỹ đất có pháp lý rõ ràng được xem là lợi thế then chốt, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch phát triển dự án và huy động nguồn lực tài chính.

Được biết, Phát Đạt hiện sở hữu quỹ đất hơn 6.000ha. Đáng chú ý, doanh nghiệp địa ốc này đang sở hữu khoảng 500ha tại TP.HCM.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 26/12, giá cổ phiếu PDR ở mức 19.350 đồng/cổ phiếu, giảm 0,77% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 12 triệu đơn vị.

Hiện, vốn hóa thị trường của Phát Đạt ở mức hơn 19.307 tỷ đồng.

Theo Mạnh Đại

Từ Khóa:
pdr, phát đạt

