Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Petrovietnam

26-12-2025 - 18:22 PM | Doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Sơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Petrovietnam- Ảnh 1.

Ảnh: PetroTimes

Quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Petrovietnam diễn ra trong bối cảnh ông Lê Mạnh Hùng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, vừa được Thủ tướng giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương vào cuối tháng 12/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức bổ nhiệm Chủ tịch Tập đoàn Petrovietnam- Ảnh 2.

Ảnh: Petro Times

Tân Chủ tịch Petrovietnam sinh năm 1972, quê quán Thanh Hóa, là Kỹ sư Công nghệ Khoan khai thác Dầu khí và Thạc sỹ chuyên ngành Đánh giá và quản lý mỏ Dầu khí.  Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 1995 tại Công ty Dầu khí Schlumberger trước khi gia nhập Tổng công ty Dầu khí Việt Nam vào năm 1999.

Quá trình công tác của ông Sơn gắn liền với lĩnh vực cốt lõi Thăm dò – Khai thác (E&P), đi lên từ chuyên viên, phó phòng, đến các vị trí quản lý cấp cao. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc giai đoạn 2016-2021 trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phụ trách lĩnh vực E&P vào tháng 3/2021.

Tháng 3/2024, ông Lê Ngọc Sơn chính thức ngồi vào ghế Tổng Giám đốc Petrovietnam. Ngoài ra, ông có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị và từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba.

Về kết quả 2025, Tổng doanh thu PVN năm 2025 ước đạt 1,105 triệu tỷ đồng tương đương 9-10% GDP. Ở quy mô hợp nhất, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 ước đạt 651,2 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024 và vượt kế hoạch năm.

Không chỉ tăng về quy mô, chất lượng doanh thu cũng được củng cố khi cơ cấu nguồn thu tiếp tục mở rộng theo các hướng tạo động lực tăng trưởng mới: doanh thu từ kinh doanh quốc tế ước đạt 144,7 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 2,1 tỷ USD; và doanh thu từ sản phẩm mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo) ước 11,6 nghìn tỷ đồng. Petrovietnam cũng đóng góp vào thu ngân sách và cán cân thanh toán quốc gia với tổng Nộp NSNN đạt gần 166 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7-8%.

Anh Khôi

markettimes.vn

