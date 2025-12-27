Văn Phú muốn phát hành trái phiếu, bảo đảm bằng cổ phiếu của Phó Chủ tịch Tô Như Thắng

Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú (MCK: VPI, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về chủ trương góp vốn vào Công ty CP Union Success Việt Nam.



Được biết, Union Success Việt Nam được thành lập tháng 7/2008, đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp do ông Trần Việt Thanh làm Tổng giám đốc.

Tính đến 30/9/2025, Union Success Việt Nam là công ty con gián tiếp của VPI với tỷ lệ lợi ích 93,69% và tỷ lệ biểu quyết 98,16%.

Cùng với đó, Văn Phú phê duyệt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 150 tỷ đồng. Theo phương án phát hành, Văn Phú sử dụng cổ phiếu thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT và Công ty CP Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của VPI) làm tài sản bảo đảm.

Trước đó, ngày 31/10/2025, Văn Phú đã phát hành 1.350 trái phiếu mã VPI12503, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 135 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến dáo hạn ngày 31/10/2028, lãi suất cố định 10%/năm.

Theo Nghị quyết số 2710-1/NQ-HĐQT ngày 27/10/2025, Văn Phú sử dụng cổ phiếu VPI thuộc quyền sở hữu của ông Tô Như Toàn – Chủ tịch HĐQT và của Công ty CP Đầu tư THG Holdings (bên liên quan của Công ty Văn Phú) làm tài sản bảo đảm của trái phiếu và Công ty cũng đã thông qua giao dịch với các bên liên quan khác (nếu có) đối với trái phiếu.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VPI thể hiện, THG Holdings là pháp nhân có liên quan đến Chủ tịch Tô Như Toàn. Hiện, ông Toàn đang là Chủ tịch HĐQT tại THG Holdings.

Tại ngày 30/6/2025, THG Holdings nắm hơn 68 triệu cổ phiếu VPI, tương ứng 21,27%. Còn Phó Chủ tịch Tô Như Thắng sở hữu 8,74 triệu cổ phiếu PVI, chiếm 2,73% vốn điều lệ.

Về hoạt động kinh doanh, lợi nhuận trước và sau thuế quý III/2025 của Văn Phú lần lượt ở mức 143 tỷ đồng và 119 tỷ đồng, tăng lần lượt 16% và 8% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế ba quý đầu năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 262,9 tỷ đồng, tương ứng với việc thực hiện hơn 75% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025.

Tính đến ngày 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức 5.407 tỷ đồng, tăng 83,5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do gia tăng giá trị đầu tư tại ba dự án, gồm: Vlasta - Thuỷ Nguyên (Hải Phòng), TT39-40 Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Nội); dự án tại phường Phú Thuận (quận 7 cũ TP.HCM) và một số dự án khác.

Tính đến 30/9/2025, Văn Phú ghi nhận dư nợ 6 lô trái phiếu tổng cộng gần 2.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp mới phát hành 2 lô trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng (trong tháng 8/2025) và 150 tỷ đồng (trong tháng 3/2025).

Trong khi đó, lô trái phiếu trị giá hơn 148 tỷ đồng đáo hạn gần nhất vào tháng 6/2026. Tất cả trái phiếu đều có tài sản bảo đảm.

Hà Ly