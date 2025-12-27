Khang Điền hoàn tất chỉnh trang đường Lê Lợi, diện mạo mới cho trục trung tâm TP.HCM
Sau gần 1 tháng triển khai đồng bộ, công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi do Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ và triển khai thi công đã chính thức hoàn tất, góp phần mang lại diện mạo khang trang, hài hòa cho một trong những trục giao thông – thương mại quan trọng bậc nhất trung tâm TP.HCM.
Một số hình ảnh trước và sau khi chỉnh trang
GIAI ĐOẠN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ LÊN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
Công trình khu vực Công trường Lam Sơn trước và sau khi chỉnh trang; mặt tiền dãy nhà được vệ sinh rong rêu, cây bụi bám và sơn mới với màu sắc hài hòa.
Vỉa hè 2 bên đường Lê Lợi đã được lát đá granite đồng bộ với cảnh quan chung.
Dải phân cách được lát đá, thành bồn cây ốp đá granite xung quanh, trồng cây nhiều màu tạo nên sự sinh động cho khu vực 2 bên tuyến đường.
