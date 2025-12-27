L’MAK và lựa chọn phát triển văn phòng xanh trong bối cảnh ESG lên ngôi

Tại Diễn đàn Phát triển Bền vững Ngành Xây dựng Việt Nam – Vietnam Sustainable Construction Forum (VSCF 2025), L’MAK đã được vinh danh là một trong những doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy phát triển công trình xanh, ghi nhận những nỗ lực đầu tư và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

VSCF 2025 quy tụ hơn 500 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng – bất động sản. Trọng tâm của diễn đàn là các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi xanh cho ngành xây dựng Việt Nam, hướng tới mục tiêu Net Zero 2050.

Tại sự kiện, dự án L’MAK The Signature đã được xướng tên trong danh sách các công trình tiêu biểu khi đạt chứng chỉ LEED Platinum – cấp độ cao nhất của hệ thống đánh giá công trình xanh LEED do Hội đồng Công trình Xanh Hoa Kỳ (U.S. Green Building Council – USGBC) cấp. Đây là chứng nhận đánh giá toàn diện hiệu quả năng lượng, quản lý tài nguyên, chất lượng môi trường trong nhà và năng lực vận hành bền vững của công trình.

Lãnh đạo L’MAK, ông Nguyễn Hoàng Nam - CEO và Sole Founder có mặt tham gia tại sự kiện

L’MAK hiện hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành các tòa nhà văn phòng cho thuê, tập trung vào phân khúc văn phòng chất lượng cao tại TP.HCM. Thay vì mở rộng nhanh về số lượng, doanh nghiệp lựa chọn chiến lược đầu tư chọn lọc, ưu tiên các tài sản có giá trị sử dụng dài hạn và khả năng tối ưu chi phí vận hành.

Theo giới phân tích, các tòa nhà đạt chuẩn LEED Platinum thường có chi phí vận hành thấp hơn, tỷ lệ lấp đầy ổn định và khả năng duy trì giá thuê tốt hơn trong dài hạn. Đây là yếu tố quan trọng giúp gia tăng giá trị tài sản và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng phân hóa.

Việc L’MAK được vinh danh tại VSCF 2025 cho thấy chiến lược phát triển văn phòng xanh không chỉ mang ý nghĩa trách nhiệm môi trường, mà còn là lựa chọn kinh doanh hợp lý, phù hợp với xu hướng ESG và nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp thuê văn phòng.