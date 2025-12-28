Tập đoàn PC1 muốn chuyển nhượng toàn bộ vốn tại một công ty con

CTCP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thương mại Đầu tư Tiến Bộ.

Cụ thể, PC1 muốn chuyển nhượng toàn bộ gần 12 triệu cổ phiếu đang sở hữu tại Thương mại Đầu tư Tiến Bộ. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2025.

Tính đến ngày 30/9/2025, Thương mại Đầu tư Tiến Bộ đang là công ty con của PC1 với tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết lên đến 99,95%.

Theo tìm hiểu, CTCP Thương mại Đầu tư Tiến Bộ được thành lập từ tháng 1/2009, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản. Trụ sở chính đặt tại số 1, ngõ 321, phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Cập nhật mới nhất 26/12/2025, ông Nguyễn Lương Hàn đang giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Thương mại Đầu tư Tiến Bộ.

Trong một diễn biến khác, mới đây PC1 đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thành lập CTCP PC1 Năng lượng Xanh.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập có vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn PC1 sẽ góp vốn 6 tỷ đồng vào doanh nghiệp này, tương ứng 600.000 cổ phần, chiếm 60% vốn điều lệ.

Tập đoàn PC1 giao và uỷ quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc thành lập PC1 Năng lượng xanh và thực hiện góp vốn theo đúng quy định. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, PC1 mang về doanh thu thuần hơn 8.073 tỷ đồng, tăng 7% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 704 tỷ đồng, tăng gần 22%.

Năm 2025, PC1 lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt 836 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, PC1 đã hoàn thành được hơn 84% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của PC1 tăng 12,1% so với đầu năm, lên mức gần 23.534 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 41% tổng tài sản, ở mức gần 9.683 tỷ đồng; hàng tồn kho gần 2.178 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 15.183 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn hơn 4.532 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nợ; vay và trái phiếu phát hành dài hạn hơn 7.380 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ.



